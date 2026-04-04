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Hoje (4 de abril) pede maturidade emocional, decisões estratégicas e coragem para sustentar escolhas que podem mudar o rumo da sua vida

Um sábado de definições importantes que exige calma, clareza e responsabilidade com o que você quer construir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima do dia traz um chamado forte para agir com mais consciência em todas as áreas da vida. Conversas importantes, decisões no trabalho e ajustes emocionais ganham destaque, exigindo equilíbrio entre razão e sentimento. É um momento de desacelerar o impulso e escolher com mais intenção cada passo. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você pode sentir que tudo gira em torno de parcerias, acordos e decisões compartilhadas. No trabalho, conversas importantes pedem diplomacia e jogo de cintura. No amor, escutar mais do que falar faz toda a diferença. Evite agir no impulso, principalmente com dinheiro. Dica cósmica: Nem toda vitória vem da força, às vezes ela nasce da escuta.

Touro: Hoje é dia de colocar a vida nos trilhos com mais organização e foco. O trabalho exige disciplina, mas você dá conta com tranquilidade. No amor, pequenos gestos mostram mais do que grandes promessas. Cuide da sua energia para não se sobrecarregar. Dica cósmica: Constância hoje vale mais do que intensidade.

Gêmeos: Sua criatividade está em alta hoje, e isso pode abrir portas importantes no trabalho. Conversas fluem bem, especialmente se você usar seu charme natural. No amor, leveza e espontaneidade aproximam. Só cuidado com excessos mentais. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora, escolha suas prioridades.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje pede mais atenção ao seu mundo emocional e às questões de casa. No trabalho, estabilidade vem de decisões mais conscientes. No amor, conexões profundas ganham espaço. Evite carregar problemas que não são seus. Dica cósmica: Seu equilíbrio interno reflete diretamente nos seus resultados.

Leão: A comunicação é seu maior trunfo hoje. Reuniões, conversas e trocas podem trazer oportunidades importantes. No amor, falar com sinceridade fortalece vínculos. Evite prometer mais do que pode cumprir. Dica cósmica: Use sua voz com propósito, não apenas para impressionar.

Virgem: Hoje o foco está nas finanças e na construção de segurança. É um bom momento para revisar gastos e pensar no longo prazo. No amor, atitudes práticas mostram comprometimento. Não se cobre tanto, faça o melhor possível. Dica cósmica: Segurança se constrói com pequenas escolhas consistentes.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Com você em destaque, hoje pede equilíbrio entre suas vontades e as expectativas externas. No trabalho, decisões importantes podem surgir. No amor, autenticidade é o que mais aproxima. Cuide da sua energia para não se desgastar. Dica cósmica: Se posicionar também é uma forma de se respeitar.

Escorpião: Hoje é um dia mais introspectivo, ideal para refletir antes de agir. No trabalho, planejar em silêncio pode ser mais eficaz do que se expor demais. No amor, compreender seus próprios sentimentos é essencial. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser compartilhado para ser resolvido.

Sagitário: As conexões ganham força hoje, principalmente no ambiente social e profissional. Projetos em grupo podem render bons frutos. No amor, amizade e parceria caminham juntas. Só evite dispersão. Dica cósmica: Quem soma com você merece mais espaço na sua vida.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Hoje traz foco total na carreira e na sua imagem profissional. É um bom momento para assumir responsabilidades e mostrar seu valor. No amor, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial. Dica cósmica: Disciplina sem descanso vira desgaste, encontre o meio-termo.

Aquário: O dia pede expansão, novos aprendizados e mudanças de perspectiva. No trabalho, ideias diferentes podem abrir caminhos inesperados. No amor, conversas profundas fortalecem vínculos. Dica cósmica: Crescer também exige sair do automático.

Peixes: Hoje é um dia de transformação interna e decisões importantes, principalmente envolvendo dinheiro ou emoções profundas. No trabalho, evite agir por impulso. No amor, intensidade pede cuidado para não virar cobrança. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser levado ao limite para ser verdadeiro.

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