NOVELA DAS 9

Arthur passa mal em audiência após armação de Pilar em Quem Ama Cuida neste sábado (23)

Otoniel e Elisa vão parar na delegacia, Pilar droga Arthur e Adriana enfrenta novos conflitos no capítulo da novela

Heider Sacramento

Publicado em 23 de maio de 2026 às 07:00

Pilar droga Arthur antes de audiência e provoca confusão em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

O capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (23) será marcado por tensão, manipulação e reviravoltas envolvendo Arthur, Pilar e a família de Adriana.

Tudo começa quando Carmita finge um desmaio para impedir que Bruna consiga ir à consulta com o obstetra. Enquanto isso, a situação se complica para Otoniel e Elisa após um policial informar que recebeu denúncia de invasão de domicílio.

A confusão leva os dois diretamente para a delegacia. Lá, o delegado afirma que Otoniel e Elisa permanecerão detidos até conseguirem provar que não invadiram a residência.

Desesperada, Elisa procura ajuda e pede que Pedro intervenha na situação. Quem acaba aparecendo para resolver o problema é Arthur, que vai até a delegacia confirmar oficialmente que a família de Adriana está hospedada na casa com sua autorização.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Paralelamente, Ademir avisa Arthur que o laudo do cliente confirma sanidade mental e informa que a audiência judicial já foi marcada. No entanto, o que parecia ser apenas um compromisso importante acaba se transformando em caos.

Antes da audiência, Pilar decide agir pelas costas do irmão e coloca um tranquilizante no suco de Arthur. Sem desconfiar de nada, ele começa a sentir os efeitos da substância justamente durante o depoimento diante do juiz.

Confuso, Arthur perde o raciocínio e passa mal no momento decisivo, provocando preocupação e constrangimento no tribunal.

Enquanto isso, Pituxo ameaça denunciar Brigitte à polícia após descobrir que a ex-namorada instalou uma câmera escondida dentro da casa dele. Já Ademir se assusta ao receber mensagens anônimas com ameaças contra sua família.