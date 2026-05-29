CASA E JARDIM

As plantas que não precisam de muito sol para deixar sua casa mais viva e preferem sombra e pouca água

Opções resistentes se adaptam a ambientes internos, luz indireta e espaços onde outras plantas teriam dificuldade



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:15

Plantas de interior com pouca exigência de luz são boas alternativas para apartamentos e casas com claridade limitada Crédito: Ilustração gerada por IA

Em muitas casas, o lugar disponível para uma planta quase nunca é o mais iluminado. O vaso acaba indo para o canto da sala, para o corredor, para perto do banheiro ou para uma mesa longe da janela. A dúvida aparece rápido: será que alguma espécie aguenta ficar bonita ali?

A resposta passa pela escolha certa. Algumas plantas de interior toleram pouca luz, vivem bem em ambientes sombreados e ajudam a transformar espaços apagados sem exigir sol direto todos os dias.

Verde para pouca luz

A espada-de-são-jorge é uma das opções mais conhecidas para cantos internos. Suas folhas firmes e verticais ocupam bem espaços vazios, resistem a ambientes com baixa luminosidade e exigem poucos cuidados.

Outro ponto associado à espécie é a purificação do ar. Ela ajuda a remover toxinas como formaldeído e benzeno, por isso costuma ser usada em salas e quartos.

A zamioculca entra na lista pela resistência. As folhas verde-escuras e brilhantes dão elegância ao ambiente, enquanto a planta suporta até períodos longos sem rega. Embora prefira luz indireta, também se adapta bem a locais mais escuros.

Flores na sombra

O lírio-da-paz funciona para quem quer uma planta mais delicada em áreas sombreadas. As folhas escuras e as flores brancas criam um visual calmo, bom para corredores, banheiros e ambientes internos.

A espécie também ajuda a melhorar a qualidade do ar. Para crescer bem, precisa de solo úmido e alguma atenção de tempos em tempos, sem exigir sol forte.

Plantas para colocar na entrada de casa 1 de 5

Ramos pela casa

A jiboia, conhecida também como hera-do-diabo, é uma planta versátil e difícil de matar. Seus ramos com folhas em formato de coração podem cair de prateleiras, ficar em vasos suspensos ou subir por treliças.

Por tolerar pouca luz, ela funciona em pontos onde outras plantas perderiam força. Para iniciantes, costuma ser uma escolha segura.

Já a aglaonema é ideal para quem quer cor sem depender de flores. Suas folhas podem ter padrões vermelhos, rosados ou prateados, mesmo em ambientes de luz indireta ou baixa luminosidade.

Leves e fortes

O clorofito, ou planta-aranha, tem folhas longas, arqueadas e listradas. Ele se adapta à pouca luz natural, pode prosperar sob luz artificial e ainda é seguro para animais de estimação.

A aspidistra fecha a lista com fama de planta de ferro. Tolera pouca luz, seca e descuido, cresce devagar e mantém folhas grandes e verde-escuras mesmo em cantos onde outras espécies teriam dificuldade.