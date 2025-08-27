SAÚDE

As sobras de melancia que você joga no lixo valem ouro; saiba por que

O que você sempre jogou fora pode, na verdade, ser um tesouro para o seu corpo

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:15

Descubra os benefícios escondidos na casca da fruta e aprenda a usá-la Crédito: Freepik

A melancia é uma das frutas mais queridas do verão. Refrescante, doce e perfeita para dias quentes. Mas a maioria das pessoas comete um erro: joga fora a casca sem imaginar o valor que ela carrega. O que muitos veem como descarte pode ser, na verdade, uma fonte poderosa de nutrientes.

Pouca gente sabe, mas essa parte verde da fruta pode trazer benefícios surpreendentes para o corpo, além de ser uma forma inteligente de evitar o desperdício. E o melhor, é simples de incluir na rotina.

Frutas - As delícias da melancia 1 de 11

O que parecia apenas sobra

A cena é comum, alguém corta a melancia, separa a parte vermelha e doce e descarta o que sobra. No entanto, a casca é tão rica em compostos importantes quanto a polpa. Ela contém fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino, e também aminoácidos que contribuem para a formação das proteínas do corpo.

Além disso, a casca carrega vitamina A, essencial para manter a visão saudável, proteger a pele e fortalecer o sistema imunológico. Isso significa que aquela parte esquecida da fruta pode ser um reforço natural para sua saúde. Pensar duas vezes antes de descartar a casca é mais do que um hábito consciente.

Como aproveitar a casca da melancia

Uma forma prática e saborosa de aproveitar a casca é preparar um smoothie nutritivo. Basta retirar a parte mais dura, acrescentar suco de limão e bater tudo no liquidificador. O resultado é uma bebida refrescante, leve e cheia de vitaminas. Esse tipo de preparo não só melhora a alimentação como também ajuda a reduzir o desperdício de comida.

Outra opção é usar a casca em receitas criativas, como compotas e até saladas. O importante é enxergar esse alimento de maneira diferente, valorizando o que antes era descartado. Da próxima vez que cortar uma melancia, lembre-se: não é só a polpa vermelha que merece espaço no prato.

Uma parte da fruta muito valiosa

Aproveitar cada parte da fruta significa cuidar da saúde e ainda colaborar com o meio ambiente, já que menos comida vai para o lixo. O que parecia sem utilidade pode, na verdade, valer ouro.