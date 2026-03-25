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Ator da Globo disputa mansão de R$ 2 milhões enquanto vive em casa cercada por natureza

Ator veterano vive longe do agito urbano no Rio, mas voltou aos holofotes por causa de uma disputa judicial envolvendo um apartamento milionário



Matheus Ribeiro

Agência Correio

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:34

Entre o sossego da casa no Camorim e a tentativa de retomar um imóvel em Ipanema, Stenio Garcia atravessa uma fase marcada por memória e tensão financeira Crédito: Pexels

Stenio Garcia, um dos atores mais conhecidos da dramaturgia brasileira, vive hoje uma rotina tranquila cercada pela natureza, no Rio de Janeiro. Aos 93 anos, ele voltou ao noticiário por causa de uma disputa judicial envolvendo um apartamento avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

Longe do ritmo acelerado da cidade, o artista mantém uma vida reservada no bairro do Camorim, na Zona Oeste. Ao mesmo tempo, enfrenta um impasse na Justiça para tentar retomar o controle de um imóvel em Ipanema, em um momento que mistura sossego, memória e preocupação financeira.

Stênio Garcia 1 de 7

A casa onde Stenio vive há cerca de 20 anos revela bem essa fase mais serena. Em uma área ampla e cercada por verde, o imóvel reúne conforto, privacidade e um valor afetivo que vai além da estrutura física.

Refúgio em meio à natureza

A residência no Camorim foi construída em um terreno de aproximadamente 1.400 metros quadrados. O espaço chama atenção pela área verde e pelo ambiente mais afastado do agito urbano, algo que combina com o estilo de vida discreto do ator.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

Além da piscina e da privacidade, um dos destaques do imóvel é o pomar cultivado ao longo dos anos. O lugar ganhou ainda mais significado porque abriga árvores plantadas em homenagem a nomes importantes da dramaturgia brasileira.

Entre as homenagens estão artistas como Mara Manzan, Marília Pêra, Tereza Rachel e Chico Anysio. Assim, a casa se tornou não apenas um endereço, mas também um espaço carregado de lembranças e vínculos com a história da televisão brasileira.

Imóvel valorizado e vida discreta

O imóvel está em nome de Mari Saade, esposa do ator, e já apareceu em entrevistas e registros públicos. A propriedade ajuda a retratar o estilo de vida reservado do casal, longe da exposição constante e dos grandes centros urbanos.

Com o passar dos anos, a valorização da região elevou o valor de mercado da casa. Segundo o documento, imóveis semelhantes no Camorim podem custar entre R$ 1,5 milhão e R$ 3 milhões, dependendo da estrutura e da localização.

Disputa judicial por apartamento em Ipanema

Apesar do destaque da casa cercada por natureza, a disputa judicial envolve outro imóvel. O caso gira em torno de um apartamento em Ipanema, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, e que agora está no centro da atenção.