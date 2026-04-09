DENÚNCIA

Ator Romulo Estrela é alvo de golpe no WhatsApp: ‘Denunciem’

Caso é mais um numa sequência de golpes

Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:33

Rômulo Estrela fez uma denúncia nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Rômulo Estrela, no ar como o investigador policial Paulinho Reitz, em “Três Graças”, usou seu perfil no Instagram para fazer uma denúncia sobre um golpe. Uma pessoa estaria se passando pelo artista no WhatsApp.

O ator divulgou a imagem de um perfil no WhatsApp com sua foto e o nome “Rômulo Aranha Estrela”. “Pessoal, estão se passando por mim no WhastApp. Não troquei de número, ok? Se receberem mensagem, ignorem e denunciem o número, por favor”, escreveu o ator.

Rômulo Estrela 1 de 9

O caso de Rômulo é mais um de uma série crescente de golpes que usam a imagem de famosos para enganar fãs e pessoas próximas.

Publicaçao feita pelo ator Crédito: Reprodução | Instagram

Neste mês, a atriz Drica Moraes denunciou ter sido vítima de um golpe no WhatsApp, onde criminosos clonaram seu número e usaram inteligência artificial para reduzir sua voz. Os golpistas entraram em contato com familiares e amigos pedindo transferências de dinheiro. Já a atriz Julia Lemmertz perdeu mais de R$ 13 mil após criminosos se passarem por sua filha no WhatsApp.