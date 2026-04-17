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Bailarino de Ivete Sangalo, DELLIMA aposta em bachata e brega em nova música

Single antecipa o álbum “Retropolitano”, segundo trabalho de estúdio do artista, com lançamento previsto para mai

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:22

DELLIMA
DELLIMA Crédito: @gabrielalencarrrr

O cantor, bailarino e ator DELLIMA lançou nesta sexta-feira (17) o single “Desmoronar” nas plataformas digitais. Integrante do balé da cantora Ivete Sangalo, o artista apresenta na faixa uma nova etapa da carreira, com uma sonoridade que combina bachata, brega e romantismo de inspiração retrô.

A música aborda o fim de um relacionamento marcado por dependência emocional, promessas distorcidas e idealizações. Ao longo da narrativa, o eu-lírico percorre um processo de ruptura até reconhecer que, ao tentar sustentar o outro, acabou se afastando de si mesmo.

“‘Desmoronar’ fala sobre aquele momento em que a gente percebe que estava se perdendo tentando caber no outro. É sobre ter coragem de encarar a verdade, mesmo que doa, e entender que desabar pode ser o começo de um reencontro consigo mesmo”, afirma DELLIMA.

O single antecipa o álbum “Retropolitano”, segundo trabalho de estúdio do artista, com lançamento previsto para maio. O projeto propõe a fusão entre referências sonoras de décadas passadas e experiências contemporâneas, com influência da vivência brasileira e especialmente soteropolitana.

A produção e a mixagem da faixa são assinadas por Peu de Mello, conhecido por trabalhos com Jorge Vercillo. A masterização é de Jorge Victor, integrante da equipe do álbum Coisas Naturais, da cantora Marina Sena.

Natural de Salvador, DELLIMA tem 28 anos e também atua como coreógrafo e modelo. Seu primeiro álbum, “DELLÍRIO”, lançado de forma independente, soma mais de 1 milhão de streams.

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