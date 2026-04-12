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Banho de folhas ou de sal grosso? Saiba o que é melhor para afastar inveja e energia negativa

Bnahos podem ajudar, mas tem funções diferentes e um deles não pode ser feito de forma rotineira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:30

Bnahos podem ajudar a energizar e se sentir mais leve
Bnahos podem ajudar a energizar e se sentir mais leve Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes sentimos uma energia negativa ou pesada que cerca a nossa vida, o que um banho pode ajudar. No entanto, muitas pessoas ficam com dúvidas: qual o melhor banho, de ervas ou de sal grosso?

Os banhos podem ajudar a afastar energias negativas que envolvem inveja e outras coisas, mas é importante saber identificar o que o momento pede para trazer o resultado que se espera.

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
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Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock

Banho de sal grosso

O banho de sal grosso é um dos mais conhecidos e feitos no Brasil. Indicado sobretudo para limpeza e descarrego energético, ou seja, para eliminar energias pesadas ou negativas, que se acumulam no campo áurico.

Esse tipo de banho é recomendado quando a pessoa sente cansaço sem motivo aparente, irritabilidade constantes, sensação de peso no corpo ou quando passa por ambientes ou situações emocionalmente desgastantes, como é o caso de conexão com pessoas que não querem seu bem genuinamente, funcionando como um neutralizado energético.

No entanto, de acordo com o astrólogo João Bidu, é importante saber que o banho de sal grosso não deve ser usado com frequência e de maneira excessiva. Ele limpa, mas também pode remover proteções energéticas quando feito em excesso. Por isso, deve ser usado em momentos específicos.

Banho de ervas

Mais versátil do que o banho de sal grosso, o banho de ervas, dependendo das plantas escolhidas, pode limpar, proteger, atrair o amor, abrir caminhos financeiros ou trazer equilíbrio emocional. Cada erva carrega uma vibração e um propósito específico.

Segundo João Bidu, para entender qual erva usar, é necessário saber qual é a necessidade da pessoa. Ervas como arruda, guiné e eucalipto tem função de limpeza e proteção. Já manjericão, canela e rosas estão associados à atração de amor, prosperidade e energia positiva.

O banho de ervas pode ser incorporado à rotina, diferente do banho de sal grosso, desde que os ingredientes sejam escolhidos com atenção e intenção correta. Ele nutre o campo energético em vez de apenas esvaziar.

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Astrologia Misticismo

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