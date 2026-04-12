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Não é o tempero, mas esse pequeno erro comum na cozinha deixa o frango seco sem você perceber

O problema não está no tempero, mas em hábitos comuns que passam despercebidos na cozinha

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:00

Pequenos detalhes no preparo podem fazer toda a diferença entre um frango suculento e seco
Pequenos detalhes no preparo podem fazer toda a diferença entre um frango suculento e seco Crédito: Pexels

Muita gente acredita que o segredo de um frango suculento está no tempero. Mas, na prática, o que mais influencia o resultado final costuma passar despercebido.

Pequenos hábitos durante o preparo, quase automáticos na cozinha, podem ser os verdadeiros responsáveis por deixar a carne seca, dura e sem suculência. E o problema é que esses erros não são tão óbvios.

Deliciosas receitas com frango

Panqueca de frango com molho de tomate (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) por Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock
Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha (Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock) por Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock
Frango grelhado com salada e trigo-sarraceno (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Arroz de forno com frango, vagem e queijo (Imagem: Para Katerina | Shutterstock) por Imagem: Para Katerina | Shutterstock
Empadão de frango com requeijão cremoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Peito de frango grelhado com salada verde (Imagem: nadianb | Shutterstock) por Imagem: nadianb | Shutterstock
Quiche de frango com alho-poró (Imagem: natkinzu | Shutterstock) por Imagem: natkinzu | Shutterstock
Torta de frango cremosa (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock) por Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock
Frango com abóbora (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Filé de frango ao molho cremoso de limão e alho (Imagem: Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Volgutova | Shutterstock
Filé de frango com crosta crocante de nozes e castanhas (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
Frango ao molho de mel, alho e gengibre (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Estrogonofe de frango (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Filé de frango com laranja (Imagem: voloshin311 | Shutterstock) por Imagem: voloshin311 | Shutterstock
Frango assado com brócolis (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) por Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
Frango grelhado com legumes (Imagem: Nitr | Shutterstock) por Imagem: Nitr | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Almôndega de frango com molho de tomate (Imagem: koss13 | Shutterstock) por Imagem: koss13 | Shutterstock
Frango empanado com flocos de aveia (Imagem: PutriVania2422 | Shutterstock) por Imagem: PutriVania2422 | Shutterstock
Frango empanado e recheado (Imagem: Visionsi | Shutterstock) por Imagem: Visionsi | Shutterstock
[Edicase]Torta de frango com milho-verde (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock) por Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock
[Edicase]Salada de alface com frango (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock) por Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock
[Edicase]Fettuccine com frango grelhado e molho branco (Imagem: Metamore Studio | Shutterstock) por Imagem: Metamore Studio | Shutterstock
[Edicase]Frango com brócolis (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock) por Imagem: siamionau pavel | Shutterstock
Frango crocante com crosta de quinoa (Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock) por Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock
Tulipa de frango com molho oriental (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
Tulipa de frango grelhada (Imagem: Norberto Marques | Shutterstock) por Imagem: Norberto Marques | Shutterstock
Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja (Imagem: Narsil | Shutterstock) por Imagem: Narsil | Shutterstock
Fígado de frango refogado (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock) por Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock
Frango ao molho pesto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Salada termogênica de frango e abacate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino (Imagem: YamisHandmade | Shutterstock) por Imagem: YamisHandmade | Shutterstock
Enchiladas verdes com frango (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock) por Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock
Coxinha de frango e batata-doce (Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock) por Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock
Salada de alface com frango (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) por Imagem: Sea Wave | Shutterstock
Salada de rúcula com alface e frango (Imagem: vasanty | Shutterstock) por Imagem: vasanty | Shutterstock
Quiche de frango com cottage (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock) por Imagem: Jiri Hera | Shutterstock
Frango xadrez (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
peito de frango assado simples (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Enroladinho de peito de frango com bacon (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock) por Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock
Salada de frango com abacate e espinafre (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock) por Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock
Muffin de frango com aveia(Imagem: Denys Vynnyk | Shutterstock) por Imagem: Denys Vynnyk | Shutterstock
Panqueca de espinafre com frango (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock) por Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Almôndegas de frango ao molho de tomate (Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock) por Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock
[Edicase]Salada de quinoa com frango (Imagem: irina2511 | Shutterstock) por Imagem: irina2511 | Shutterstock
[Edicase]Quiche proteica de frango com palmito (Imagem: photosimysia | Shutterstock) por Imagem: photosimysia | Shutterstock
[Edicase]Frango com batata e abóbora (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
[Edicase]Salada de alface com frango, abacaxi e chia (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Frango xadrez com castanha-de-caju (Imagem: gontabunta | Shutterstock) por Imagem: gontabunta | Shutterstock
Empadão de frango (Imagem: Stela Handa | Shutterstock) por Imagem: Stela Handa | Shutterstock
Salada com frango e ovo (Imagem: Nelea Reazanteva | Adobe Stock) por Imagem: Nelea Reazanteva | Adobe Stock
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Panqueca de frango com molho de tomate (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) por Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock

O que acontece sem você perceber

Um dos fatores mais comuns é o choque térmico. Colocar o frango direto da geladeira na frigideira quente faz com que ele cozinhe de forma desigual. Por fora, parece pronto rápido; por dentro, ainda precisa de tempo.

Esse desequilíbrio aumenta o tempo no fogo, e quanto mais tempo, maior a perda de umidade.

Outro ponto é o uso constante de fogo alto. Embora ajude a dourar, manter a temperatura elevada por muito tempo faz com que a água da carne evapore rapidamente, resultando em um frango aparentemente bonito, mas seco por dentro.

O hábito que quase todo mundo repete

Além disso, mexer demais no frango durante o preparo também interfere no resultado. Virar várias vezes ou pressionar a carne na frigideira faz com que ela perca líquido, justamente o que garante a suculência.

Esse tipo de atitude costuma vir da pressa ou da tentativa de “acertar o ponto”, mas acaba tendo o efeito contrário.

O detalhe que muda tudo

Outro aspecto pouco lembrado é que o tempero, sozinho, não resolve a textura da carne. Técnicas simples, como deixar o frango em uma solução de água e sal antes do preparo, ajudam a manter a umidade durante o cozimento.

Esse processo permite que a carne retenha mais líquido, reduzindo as chances de ressecar mesmo quando há pequenos erros no preparo.

Um problema comum na rotina

No dia a dia, o preparo do frango parece simples e automático. Justamente por isso, esses pequenos deslizes acabam passando despercebidos.

E é aí que está o ponto: não é a falta de tempero que costuma estragar o prato, mas a soma de detalhes que acontecem enquanto ele está na frigideira.

Tags:

Alimentação

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