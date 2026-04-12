DICAS

Não é o tempero, mas esse pequeno erro comum na cozinha deixa o frango seco sem você perceber

O problema não está no tempero, mas em hábitos comuns que passam despercebidos na cozinha



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:00

Pequenos detalhes no preparo podem fazer toda a diferença entre um frango suculento e seco Crédito: Pexels

Muita gente acredita que o segredo de um frango suculento está no tempero. Mas, na prática, o que mais influencia o resultado final costuma passar despercebido.

Pequenos hábitos durante o preparo, quase automáticos na cozinha, podem ser os verdadeiros responsáveis por deixar a carne seca, dura e sem suculência. E o problema é que esses erros não são tão óbvios.

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O que acontece sem você perceber

Um dos fatores mais comuns é o choque térmico. Colocar o frango direto da geladeira na frigideira quente faz com que ele cozinhe de forma desigual. Por fora, parece pronto rápido; por dentro, ainda precisa de tempo.

Esse desequilíbrio aumenta o tempo no fogo, e quanto mais tempo, maior a perda de umidade.

Outro ponto é o uso constante de fogo alto. Embora ajude a dourar, manter a temperatura elevada por muito tempo faz com que a água da carne evapore rapidamente, resultando em um frango aparentemente bonito, mas seco por dentro.

O hábito que quase todo mundo repete

Além disso, mexer demais no frango durante o preparo também interfere no resultado. Virar várias vezes ou pressionar a carne na frigideira faz com que ela perca líquido, justamente o que garante a suculência.

Esse tipo de atitude costuma vir da pressa ou da tentativa de “acertar o ponto”, mas acaba tendo o efeito contrário.

O detalhe que muda tudo

Outro aspecto pouco lembrado é que o tempero, sozinho, não resolve a textura da carne. Técnicas simples, como deixar o frango em uma solução de água e sal antes do preparo, ajudam a manter a umidade durante o cozimento.

Esse processo permite que a carne retenha mais líquido, reduzindo as chances de ressecar mesmo quando há pequenos erros no preparo.

Um problema comum na rotina

No dia a dia, o preparo do frango parece simples e automático. Justamente por isso, esses pequenos deslizes acabam passando despercebidos.