Jordana e Marciele se beijam em festa do BBB 26 e reação da web divide opiniões; veja

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de abril de 2026 às 11:39
Jordana e Marciele protagonizaram um dos momentos mais comentados da festa do BBB 26 na madrugada deste domingo (12). Aliadas no reality show, as duas trocaram um beijo enquanto dançavam na pista e rapidamente viraram assunto fora da casa.
As duas sisters dançavam na pista ao som de 'Louca Por Ti', da banda Calcinha Preta, quando Marciele se aproximou e deu um selinho mais demorado em Jordana. As duas reagiram com risadas logo em seguida. "Ai, meu Deus! É beijo de amiga", comentou Marciele, em tom descontraído.
Antes e depois de Jordana do BBB 26
A cena repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas comemoraram o momento, outros criticaram a atitude das sisters, apontando incoerência na relação entre elas dentro do jogo. "Finalmente veio o beijo", postou um. "Muito forçadas. Passam o dia falando mal uma da outra, e agora ficam de graça", disse outro. "Gostosas demais", afirmou um terceiro.
Marciele está no Paredão da semana, e disputa a permanência na casa ao lado de Leandro Boneco e Gabriela. O resultado será divulgado no fim da tarde deste domingo (12).
Marciele (BBB 26)