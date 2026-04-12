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Jordana e Marciele se beijam em festa do BBB 26 e reação da web divide opiniões; veja

Sisters trocam selinho na pista de dança e brincaram com a situação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 11:39

Jordana e Marciele se beijam em festa no BBB 26
Jordana e Marciele se beijam em festa no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Jordana e Marciele protagonizaram um dos momentos mais comentados da festa do BBB 26 na madrugada deste domingo (12). Aliadas no reality show, as duas trocaram um beijo enquanto dançavam na pista e rapidamente viraram assunto fora da casa. 

As duas sisters dançavam na pista ao som de 'Louca Por Ti', da banda Calcinha Preta, quando Marciele se aproximou e deu um selinho mais demorado em Jordana. As duas reagiram com risadas logo em seguida. "Ai, meu Deus! É beijo de amiga", comentou Marciele, em tom descontraído.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 12
Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

A cena repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas comemoraram o momento, outros criticaram a atitude das sisters, apontando incoerência na relação entre elas dentro do jogo. "Finalmente veio o beijo", postou um. "Muito forçadas. Passam o dia falando mal uma da outra, e agora ficam de graça", disse outro. "Gostosas demais", afirmou um terceiro.

Marciele está no Paredão da semana, e disputa a permanência na casa ao lado de Leandro Boneco e Gabriela. O resultado será divulgado no fim da tarde deste domingo (12).

Marciele (BBB 26)

Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Marciele (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (anjo) por Divulgação
Cunhã-poranga Marciele Albuquerque por Alex Pazuello/Secom-AM
Marciele (BBB 26) gosta de fazer açaí quando está no interior com sua família por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) vende brincos artesanais em sua loja por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

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bbb 26 Jordana Marciele

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