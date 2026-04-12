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Ex-BBB Bil Araújo lista série de 'regras' de casamento e cria polêmica: 'Marido é o líder'

Publicação, feita ao completar um ano de união com Adriana Yanca, dividiu opiniões nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:37

Ex-BBB Bil Araújo e Adriana Yanca Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Bil Araújo usou as redes sociais neste domingo (12) para compartilhar uma espécie de 'manual' de casamento e acabou causando polêmica e dividindo opiniões dos seguidores. A publicação com as 'regras' foi feita após o influenciador completar um ano de união com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca.

No texto, Bil listou princípios que, segundo ele, sustentam o relacionamento. Entre eles, ideias mais tradicionais chamaram atenção, como a prioridade do cônjuge sobre a família de origem, a ausência de amizades íntimas com pessoas do sexo oposto e a definição de papéis dentro do casamento. Um dos trechos mais comentados foi: "O marido é o líder, a esposa é auxiliadora".

Ex-BBB Bil Araújo listou série de 'regras' ao completar um ano de casamento 1 de 11

Bil também destacou a importância da fé, afirmando que "casamento sem Deus é casa sem fundamento", e associou o momento atual do casal, que espera o primeiro filho, a uma transformação em suas vidas.

A repercussão foi imediata. Enquanto parte dos seguidores apoiou o discurso, relacionando-o a valores religiosos e à construção familiar, outros criticaram a ideia de hierarquia entre marido e mulher. A própria Adriana entrou na discussão para contextualizar o posicionamento do casal. "Homem liderar é assumir responsabilidade, cuidar e direcionar. Mulher auxiliar é apoiar, complementar e fortalecer. Os dois são um time", explicou.

Nos comentários, internautas questionaram a necessidade de "liderança" em um relacionamento e defenderam modelos mais igualitários. "Em uma relação amorosa não tem que ter líderes, tem que ter caminhos juntos, lado a lado", escreveu uma usuária. "Parei no marido é um líder. E antes que diga que minha opinião não conta, eu também sou casada. Casamento é parceria, ou não é casamento", opinou mais uma. "Casamento é sociedade. Os dois lideram, os dois tem voz ativa, os dois direcionam", comentou uma terceira.

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Outros também criticaram regras mais rígidas, como a limitação de amizades fora do casamento. "Daí tu tem um amigo (ou amiga) de infância que teve do teu lado nos piores momentos uma vida inteira, casa e exclui a pessoa da tua vida? Coisa mais ridícula. Imbecilidades", detonou uma pessoa.

Bil e Adriana tornaram o relacionamento público em 2024, no mesmo ano em que ficaram noivos. O casamento foi oficializado em março de 2025, e, desde então, o casal compartilha momentos da rotina e da construção da família nas redes sociais. Em fevereiro de 2026, os dois anunciaram que estão esperando o primeiro filho.