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Vídeo de Silvio Matos falando sobre fim da vida viraliza após a morte do ator: 'A gente vai embora e fica tudo aqui'

Reflexão emocionante sobre despedidas comoveu a web

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:02

Ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro
Ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um vídeo antigo de Silvio Matos voltou a circular nas redes sociais após a morte do ator e dublador, aos 82 anos, no sábado (11). Na gravação, ele faz uma reflexão profunda sobre a finitude da vida e o impacto das despedidas.

"A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo apodrece, a roupa fica no varal", diz ele no vídeo.

Silvio Matos

Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos em cena de casamento da novela 'Cama de Gato' (Globo, 2009) com os atores Carmo Dalla Vecchia e Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Silvio Matos e Gloria Menezes na série 'Família Paraíso' (Globo, 2022) por João Miguel Junior/TV Globo
Silvio Matos na peça 'O Burguês Fidalgo da Mangueira', encenada em 2010 por Reprodução/Instagram @dematossilvio
Silvio Matos fez participação especial na novela 'Terra e Paixão' (Globo, 2023) e posou com Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
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Silvio Matos por Divulgação

"A gente vai embora e se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam, reagem, levantam-se e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora", completa Silvio.

A publicação ganhou grande repercussão na internet, com internautas compartilhando a mensagem e destacando a sensibilidade das palavras ditas pelo ator.

Com uma carreira iniciada nos anos 1960, Silvio construiu trajetória no teatro, na televisão e no cinema. Na década de 1990, trabalhou na TV Cultura e fez participações em atrações como Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994). Já como dublador, deu voz a personagens de A Feiticeira (1964) e Viagem ao Fundo do Mar (1964).

Entre os trabalhos mais recentes, estão a série Família Paraíso (Globo, 2022) e nos filmes Jorge da Capadócia (2024), Entre Abelhas (2014) e Getúlio (2013). Silvio também ficou conhecido na internet ao estrelar o “Vlog do Fernando” no canal Parafernalha.

Veja o vídeo:

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