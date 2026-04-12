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Vídeo de Silvio Matos falando sobre fim da vida viraliza após a morte do ator: 'A gente vai embora e fica tudo aqui'

Reflexão emocionante sobre despedidas comoveu a web

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:02

Ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um vídeo antigo de Silvio Matos voltou a circular nas redes sociais após a morte do ator e dublador, aos 82 anos, no sábado (11). Na gravação, ele faz uma reflexão profunda sobre a finitude da vida e o impacto das despedidas.

"A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo apodrece, a roupa fica no varal", diz ele no vídeo.

Silvio Matos 1 de 8

"A gente vai embora e se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam, reagem, levantam-se e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora", completa Silvio.

A publicação ganhou grande repercussão na internet, com internautas compartilhando a mensagem e destacando a sensibilidade das palavras ditas pelo ator.

Com uma carreira iniciada nos anos 1960, Silvio construiu trajetória no teatro, na televisão e no cinema. Na década de 1990, trabalhou na TV Cultura e fez participações em atrações como Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994). Já como dublador, deu voz a personagens de A Feiticeira (1964) e Viagem ao Fundo do Mar (1964).

Entre os trabalhos mais recentes, estão a série Família Paraíso (Globo, 2022) e nos filmes Jorge da Capadócia (2024), Entre Abelhas (2014) e Getúlio (2013). Silvio também ficou conhecido na internet ao estrelar o “Vlog do Fernando” no canal Parafernalha.