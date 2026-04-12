CONFUSÃO

Mulheres descobrem durante velório que namoravam o mesmo homem e trocam agressões em cima de caixão; VÍDEO

Imagens da briga viralizaram nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:29

Mulheres brigam em cima do caixão ao descobrirem que namoravam o mesmo homem Crédito: Reprodução

Uma cerimônia fúnebre no México terminou em confusão após duas mulheres descobrirem, durante o velório, que mantinham relacionamento com o mesmo homem. O caso aconteceu no estado de Veracruz, e imagens da briga viralizaram nas redes sociais.

Segundo relatos da imprensa internacional, a situação começou quando uma das mulheres se aproximou do caixão e fez uma despedida emocionada, o que chamou a atenção e despertou a desconfiança da outra presente.

?? | Dos mujeres se enfrentaron durante un funeral en Veracruz, México, luego de descubrir que ambas mantenían una relación con el fallecido.



La discusión escaló hasta convertirse en una pelea junto al ataúd del hombre. pic.twitter.com/qqOo6YNq31 — Actualidad Mundial (@ActualidaMundo) April 9, 2026

A situação escalou rapidamente quando, ao ser questionada, ela confirmou que também tinha um envolvimento amoroso com o falecido. A revelação gerou uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

As duas passaram a trocar empurrões e se agarrar em cima do caixão, diante de familiares e amigos. Durante o confronto, a tampa chegou a ser parcialmente deslocada, e uma delas utilizou um arranjo de flores para atingir a outra.

Pessoas que participavam da cerimônia intervieram para separar a briga, enquanto outros presentes reagiam com surpresa à cena.