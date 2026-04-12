Mulheres descobrem durante velório que namoravam o mesmo homem e trocam agressões em cima de caixão; VÍDEO

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:29
Uma cerimônia fúnebre no México terminou em confusão após duas mulheres descobrirem, durante o velório, que mantinham relacionamento com o mesmo homem. O caso aconteceu no estado de Veracruz, e imagens da briga viralizaram nas redes sociais.
Segundo relatos da imprensa internacional, a situação começou quando uma das mulheres se aproximou do caixão e fez uma despedida emocionada, o que chamou a atenção e despertou a desconfiança da outra presente.
A situação escalou rapidamente quando, ao ser questionada, ela confirmou que também tinha um envolvimento amoroso com o falecido. A revelação gerou uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.
As duas passaram a trocar empurrões e se agarrar em cima do caixão, diante de familiares e amigos. Durante o confronto, a tampa chegou a ser parcialmente deslocada, e uma delas utilizou um arranjo de flores para atingir a outra.
Pessoas que participavam da cerimônia intervieram para separar a briga, enquanto outros presentes reagiam com surpresa à cena.
O vídeo do episódio se espalhou rapidamente nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários, com reações que variaram entre humor e críticas ao ocorrido, considerado constrangedor para um momento de despedida.