Enquete BBB 26: Gabriela, Leandro e Marciele, quem deve ser eliminado no Paredão?

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de abril de 2026 às 23:27
O novo Paredão do BBB 26 está formado e coloca Gabriela, Leandro e Marciele na disputa pela permanência no jogo. A berlinda marca mais uma etapa decisiva da reta final, intensificada pelo modo turbo, após a eliminação recente de Samira.
Antes do resultado oficial, que será revelado neste domingo (12), o CORREIO abre enquete para saber quem o público quer eliminar do reality a poucos dias da grande final. A votação promete movimentar as torcidas nas redes sociais.
A formação do 15º Paredão começou com a decisão do líder Juliano Floss, que conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva e indicou Gabriela diretamente à berlinda. Na sequência, a casa definiu seus votos e colocou Marciele entre as mais votadas.
Já Leandro entrou na disputa após a dinâmica envolvendo Milena, que apertou o botão misterioso na última quinta-feira (9) e ganhou o poder de escolher de qual indicação sairia o contragolpe. A decisão acabou impactando diretamente a formação final do Paredão.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Com o modo turbo ativado, o jogo entra em ritmo acelerado, com eliminações mais próximas e menos tempo para estratégias. Na reta final, qualquer movimento pode ser decisivo e custar o sonho do prêmio milionário.