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Enquete BBB 26: Gabriela, Leandro e Marciele, quem deve ser eliminado no Paredão?

Trio disputa a permanência na reta final do reality, que segue em modo turbo às vésperas da grande decisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 23:27

Paredão decisivo movimenta a reta final do BBB 26 e agita as torcidas nas redes sociais
Paredão decisivo movimenta a reta final do BBB 26 e agita as torcidas nas redes sociais Crédito: Divulgação/Globo

O novo Paredão do BBB 26 está formado e coloca Gabriela, Leandro e Marciele na disputa pela permanência no jogo. A berlinda marca mais uma etapa decisiva da reta final, intensificada pelo modo turbo, após a eliminação recente de Samira.

Antes do resultado oficial, que será revelado neste domingo (12), o CORREIO abre enquete para saber quem o público quer eliminar do reality a poucos dias da grande final. A votação promete movimentar as torcidas nas redes sociais.

A formação do 15º Paredão começou com a decisão do líder Juliano Floss, que conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva e indicou Gabriela diretamente à berlinda. Na sequência, a casa definiu seus votos e colocou Marciele entre as mais votadas.

Já Leandro entrou na disputa após a dinâmica envolvendo Milena, que apertou o botão misterioso na última quinta-feira (9) e ganhou o poder de escolher de qual indicação sairia o contragolpe. A decisão acabou impactando diretamente a formação final do Paredão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Com o modo turbo ativado, o jogo entra em ritmo acelerado, com eliminações mais próximas e menos tempo para estratégias. Na reta final, qualquer movimento pode ser decisivo e custar o sonho do prêmio milionário.

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