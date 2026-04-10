BERLINDA

Enquete BBB 26: Gabriela, Leandro e Marciele, quem deve ser eliminado no Paredão?

Trio disputa a permanência na reta final do reality, que segue em modo turbo às vésperas da grande decisão

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 23:27

Paredão decisivo movimenta a reta final do BBB 26 e agita as torcidas nas redes sociais Crédito: Divulgação/Globo

O novo Paredão do BBB 26 está formado e coloca Gabriela, Leandro e Marciele na disputa pela permanência no jogo. A berlinda marca mais uma etapa decisiva da reta final, intensificada pelo modo turbo, após a eliminação recente de Samira.

Antes do resultado oficial, que será revelado neste domingo (12), o CORREIO abre enquete para saber quem o público quer eliminar do reality a poucos dias da grande final. A votação promete movimentar as torcidas nas redes sociais.

A formação do 15º Paredão começou com a decisão do líder Juliano Floss, que conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva e indicou Gabriela diretamente à berlinda. Na sequência, a casa definiu seus votos e colocou Marciele entre as mais votadas.

Já Leandro entrou na disputa após a dinâmica envolvendo Milena, que apertou o botão misterioso na última quinta-feira (9) e ganhou o poder de escolher de qual indicação sairia o contragolpe. A decisão acabou impactando diretamente a formação final do Paredão.

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