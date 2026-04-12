Que horas começa o BBB 26 hoje? Programa deste domingo (12) será dividido em duas partes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:35
O BBB 26 segue em ritmo acelerado e a programação deste domingo (12) será diferente do habitual. O reality será exibido em dois horários ao longo do dia, com momentos decisivos para o jogo. Hoje, os participantes vão se despedir de mais uma pessoa na eliminação, e ainda vão competir em uma nova Prova do Líder e formar um novo Paredão.
A primeira parte da atração vai ao ar às 17h30, antes do Domingão com Huck e depois do Campeões de Bilheteria. Nela, o público acompanha a 14ª eliminação, além do início de uma dinâmica que promete impactar no jogo.
Mais tarde, às 23h10, após o Fantástico, começa a segunda parte do programa. Nela, os brothers disputam uma nova Prova do Líder e, em seguida, encaram mais uma Formação de Paredão.