BBB 26

Que horas começa o BBB 26 hoje? Programa deste domingo (12) será dividido em duas partes

Reality show terá eliminação, Prova do Líder e formação de paredão; veja os horários

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:35

Tadeu Schmidt comanda o BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

O BBB 26 segue em ritmo acelerado e a programação deste domingo (12) será diferente do habitual. O reality será exibido em dois horários ao longo do dia, com momentos decisivos para o jogo. Hoje, os participantes vão se despedir de mais uma pessoa na eliminação, e ainda vão competir em uma nova Prova do Líder e formar um novo Paredão.

A primeira parte da atração vai ao ar às 17h30, antes do Domingão com Huck e depois do Campeões de Bilheteria. Nela, o público acompanha a 14ª eliminação, além do início de uma dinâmica que promete impactar no jogo.