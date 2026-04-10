BBB 26

Alberto Cowboy revela se voltaria a um reality após o BBB 26 e reforça torcida na final

Ex-participante fala sobre planos fora da casa e diz que apoia Jordana e Marciele

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:09

Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/Instagram

Com o BBB 26 chegando ao fim, Alberto Cowboy já começa a pensar nos próximos passos fora do programa e em como aproveitar a visibilidade conquistada. Com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, o Veterano garante que não pretende desperdiçar as oportunidades que surgirem, mas admite que ainda não sabe se toparia encarar outro reality show, caso rolasse um novo convite.

"Só se for de bengala daqui a mais 19 anos (risos)! Eu confesso que não sei. O BBB é uma experiência transformadora, mas é bastante desafiador. Posso dizer que depende muito de como vai ser daqui para frente. Minha maior prioridade é e sempre vai ser minha família e meu trabalho", afirmou, segundo a Quem.

Alberto Cowboy 1 de 15

Alberto revelou um dos seus principais objetivos: conquistar a casa própria. "É um sonho muito grande para mim ter o meu cantinho com a minha família. Minha torcida já me avisou que eu vou ter que ser online agora (risos). O resto vai ser como Deus quiser! Pretendo não perder nenhuma oportunidade. Vontade de trabalhar não falta", disse.

Mesmo com o foco no futuro, o ex-BBB não esquece as conexões que criou dentro da casa e reforçou sua torcida na reta final do programa. Para ele, Jordana e Marciele são as grandes merecedoras do prêmio.