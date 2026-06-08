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Pessoas que sempre estão acariciando cães na rua escondem segredo especial

Confira o que a ciência diz

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:45

Carinho guarda vários segredos sobre afeto com os animais
Carinho guarda vários segredos sobre afeto com os animais Crédito: Divulgação | Netflix

Ao caminhar na rua e ver cães deitados, descansando ou passeando, algumas pessoas sentem a necessidade de se aproximar e acariciar o animal. No entanto, esse gesto aparentemente simples, pode esconder um segredo.

A psicologia da antrozoologia, ciência que estuda a interação entre humanos e animais, estudou esse fenômeno e descobriu pontos interessantes. O ato diz muito sobre o estado emocional, personalidade e química cerebral.

Cães

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A cama tipo almofada é ideal para cães que gostam de dormir esparramados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Os cães-guia precisam estar em plenas condições físicas e mentais para desempenhar sua função com segurança e eficiência (Imagem: 24K-Production | Shutterstock) por Imagem: 24K-Production | Shutterstock
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
Os cães pastores são inteligentes, ágeis e têm um forte instinto de proteção (Imagem: Hanna Borysenko | Shutterstock) por Imagem: Hanna Borysenko | Shutterstock
A creche estimula o bem-estar físico e mental dos cães (Imagem: Hero Images Inc | Shutterstock) por Imagem: Hero Images Inc | Shutterstock
Plutão é um nome que reflete personalidade e charme para cães pequenos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por Imagem: Ezzolo | Shutterstock
Cães e gatos devem receber uma alimentação com todos os nutrientes necessários para evitar consequências danosas à saúde (Imagem: Chendongshan | Shutterstock) por Imagem: Chendongshan | Shutterstock
Alguns alimentos ajudam a manter a saúde bucal dos cães (Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock) por Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock
Cães idosos possuem necessidades nutricionais específicas (Imagem: Daria Lixovetckay | Shutterstock) por Imagem: Daria Lixovetckay | Shutterstock
Cães podem se acostumar com a ausência dos tutores (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cães da raça pastor belga de pelos longos, como o groenendael, necessitam de escovação frequente para evitar nós (Imagem: Eudyptula | Shutterstock) por Imagem: Eudyptula | Shutterstock
Os cães também podem sentir ciúmes dos tutores (Imagem: Nina Buday | Shutterstock) por Imagem: Nina Buday | Shutterstock
Diversas raças de cães se destacam por seu instinto de guarda e lealdade aos tutores (Imagem: Eudyptula | Shutterstock) por Imagem: Eudyptula | Shutterstock
A coceira é um processo natural dos cães, mas o tutor deve ficar atento (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) por Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock
A adoção ajuda a reduzir o número de cães sem lar (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
Os cães são ótimos companheiros para as crianças (Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock) por Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock
Clark é o nome ideal para cães de personalidade dócil (Imagem: Chedko | Shutterstock) por Imagem: Chedko | Shutterstock
As características de alguns cães são ideais para tutores de primeira viagem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Algumas plantas podem ser perigosas para cães e gatos (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
Os cães podem vocalizar mais que o normal quando estão com dor (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
O cuidado com a alimentação é essencial para a saúde de cães obesos (Imagem: Maximilian100 | Shutterstock) por Imagem: Maximilian100 | Shutterstock
Cães de pelagem curta não precisam de tosa frequente (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock) por
A pelagem longa e sedosa faz do papillon um dos cães mais delicados (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por
Algumas raças de cães e gatos têm maior predisposição genética para a ansiedade (Imagem: VesnaArt | Shutterstock) por
O transtorno de ansiedade em cães e gatos pode ter diversas causas e sintomas, exigindo identificação e tratamento especializado (Imagem: E LLL | Shutterstock) por
Trocar a água e lavar os potes regularmente são ações que evitam que os cães ingiram parasitas (Imagem: Andrii Anna photograp | Shutterstock) por
Os cães e os gatos também podem adquirir doenças que colocam sua saúde em risco (Imagem: Bachkova Natalia | Shutterstock) por
A higiene e o uso de produtos específicos são essenciais para proteger cães e gatos de pulgas e carrapatos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Otite canina causa inflamação no ouvido dos cães, afetando o bem-estar do animal (Imagem: megaflopp | Shutterstock) por
Saúde ocular dos cães pode ser afetada pelo envelhecimento (Imagem: Pressmaster | Shutterstock) por
Alguns cães se destacam por sua energia e necessidade incessante de atividades (Imagem: Ksenia Raykova | Shutterstock) por
Curiosidades sobre a raça golden retriever revelam traços da história e características dos cães (Imagem: Vinicius Florio | Shutterstock) por
Peixe cru pode conter bactériase causar intoxicação alimentar em cães (Imagem: Chendongshan | Shutterstock) por
Chocolate possui substância tóxica para cães e gatos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por
Frutas ácidas podem causar gastrite nos cães (Imagem: SouthBaby | Shutterstock) por
Alguns cães conquistam as pessoas pela fofura (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por
Uma boa dieta e acompanhamento veterinário são obrigatórios para manter a saúde dos cães dessa raça (Imagem: Utekhina Anna | Shutterstock) por
O poodle toy é um dos cães mais espertos do mundo (Imagem: evrymmnt | Shutterstock) por
Cães de pequeno a médio porte se adaptam melhor a espaços menores (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por
Shih tzu e lhasa apso são cães pequenos e com pelagem longa (Imagem: Sue Thatcher e SubertT | Shutterstock) por
Diferente das fêmeas, os cães machos podem requerer mais exercícios físicos para se manterem satisfeitos (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
Quando filhotes, os cães podem dormir entre 15 e 19 horas por dia (Imagem: ConstanzaMartinez | Shutterstock) por
As orelhas dos cães têm diversas funções (Imagem: tetiana_u | Shutterstock) por
Existem diferentes vantagens em adotar filhotes e cães adultos (Imagem: LIGHT FOR LIFE | Shutterstock) por
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As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

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Segundo a neuropsicologia, essa vontade de fazer carinho em um cachorro tem uma relação direta com o sistema de recompensa do cérebro. Estudos investigam a relação entre humanos e animais, e muitos apontam que o contato visual e físico com um cão pode estimular a produção de oxitocina, conhecido como “hormônio do amor”.

Ou seja, ao se deparar com um cachorro, o cérebro pode ativar mecanismo de empatia que são parecidos com os ativados ao ver um bebê. Isso porque os cães provocam uma vontade biológica de cuidar.

Além disso, um estudo da Washington State University (WSU), liderado pela Dra. Patricia Pendry, investigou a sensação de bem-estar dos humanos e conseguiu demonstrar que a interação pode trazer vários benefícios para o corpo.

Pesquisadores afirmaram que passar apenas dez minutos fazendo carinhos em animais como cães e gatos, pode reduzir o nível de cortisol no sangue, o famoso hormônio do estresse.

De acordo com a Psicologia, pessoas que não conseguem evitar o impulso de acariciar os doguinhos desconhecidos costumam apresentar uma pontuação elevada no traço de “amabilidade” no modelo de personalidade dos Cinco Grandes (Big Five).

Isso significa que essas pessoas têm maior capacidade de interpretar sinais não verbais. O cão se torna capaz de oferecer uma validação honesta e sem julgamentos que as interações humanas podem provocar.

O cão ainda representa uma “pureza emocional”, sobretudo em ambientes urbanos caóticos. Por isso, acariciar um doguinho é uma maneira de se conectar ao presente de maneira leve e genuína.

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