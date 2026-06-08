Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia publica mensagem enigmática após investigação da Polícia Federal: ‘Não temerei mal algum’

Mesmo fora do Brasil, Virginia enfrentou várias polêmicas nos últimos dias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:36

Virginia enfrentou duas polêmicas neste final de semana
Virginia enfrentou duas polêmicas neste final de semana Crédito: Reprodução | Instagram

A vida de Virginia ultimamente tem sido cercada de várias polêmicas. Neste domingo (7), a influenciadora precisou lidar com mais dois problemas, mesmo fora do Brasil, pois a loira está em viagem à Nova York.

Após os momentos de tensão, Virgina compartilhou uma mensagem enigmática através dos Stories do Instagram. Confira:

Publicação de Virginia
Publicação de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Mãe de Virgínia estreia como palestrante com cachê de R$ 80 mil em evento de empreendedorismo na Bahia

Mãe de Virgínia estreia como palestrante com cachê de R$ 80 mil em evento de empreendedorismo na Bahia

Imagem - Unfollow, vídeo apagado e suposta indireta: entenda a polêmica entre MC Livinho e Virginia Fonseca

Unfollow, vídeo apagado e suposta indireta: entenda a polêmica entre MC Livinho e Virginia Fonseca

Imagem - Mãe de Vini Jr. é proibida pelo jogador e equipe de dar entrevistas na Copa após polêmica com Virginia

Mãe de Vini Jr. é proibida pelo jogador e equipe de dar entrevistas na Copa após polêmica com Virginia

A primeira polêmica foi relacionada a MC Livinho. Na semana passada, os dois tinham gravado uma collab para uma marca de cerveja da qual Virginia era garota-propaganda. No entanto, o cantor apagou o vídeo e deixou de seguir a influenciadora nas redes, que também retirou o follow do funkeiro.

Livinho culpou os seguidores que shipparam os dois. “Eu tenho total respeito pela Virginia, mas também tenho respeito pelo meu lar”, disparou.

No fim da noite do mesmo dia, o Domingo Espetacular, da Record, exibiu uma reportagem que detalha a investigação da Polícia Federal sobre as movimentações financeiras das empresas de Virginia. O versículo bíblico compartilhado pela influenciadora veio depois da reportagem do Domingo Espetacular.

As publicações, fora do horário em que Virginia costuma compartilhar conteúdo religioso, que normalmente ocorre apenas ao desejar boa noite aos seguidores, foram interpretadas pelos internautas como uma relação direta ao que foi exibido na reportagem.

“Virginia está preocupada”, escreveu uma pessoa. “Deve estar com medo de ser presa igual a Deolane”, apostou outro usuário do Instagram.

Tags:

Virginia

Mais recentes

Imagem - Hoje (9 de junho) pode marcar uma virada silenciosa no amor, no dinheiro e nos planos que você vinha tentando tirar do papel

Hoje (9 de junho) pode marcar uma virada silenciosa no amor, no dinheiro e nos planos que você vinha tentando tirar do papel
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem não consegue suportar a solidão não saberá ser livre' - a reflexão de Schopenhauer sobre autossuficiência e maturidade

Frase do dia da Filosofia: 'Quem não consegue suportar a solidão não saberá ser livre' - a reflexão de Schopenhauer sobre autossuficiência e maturidade
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o seu desejo. Não coloque o seu coração em tantas coisas, só assim você obterá o que precisa' - a reflexão de Epicteto sobre excesso de expectativas e paz interior

Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o seu desejo. Não coloque o seu coração em tantas coisas, só assim você obterá o que precisa' - a reflexão de Epicteto sobre excesso de expectativas e paz interior