ENTENDA

Virginia publica mensagem enigmática após investigação da Polícia Federal: ‘Não temerei mal algum’

Mesmo fora do Brasil, Virginia enfrentou várias polêmicas nos últimos dias

Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:36

Virginia enfrentou duas polêmicas neste final de semana Crédito: Reprodução | Instagram

A vida de Virginia ultimamente tem sido cercada de várias polêmicas. Neste domingo (7), a influenciadora precisou lidar com mais dois problemas, mesmo fora do Brasil, pois a loira está em viagem à Nova York.

Após os momentos de tensão, Virgina compartilhou uma mensagem enigmática através dos Stories do Instagram. Confira:

Publicação de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

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A primeira polêmica foi relacionada a MC Livinho. Na semana passada, os dois tinham gravado uma collab para uma marca de cerveja da qual Virginia era garota-propaganda. No entanto, o cantor apagou o vídeo e deixou de seguir a influenciadora nas redes, que também retirou o follow do funkeiro.

Livinho culpou os seguidores que shipparam os dois. “Eu tenho total respeito pela Virginia, mas também tenho respeito pelo meu lar”, disparou.

No fim da noite do mesmo dia, o Domingo Espetacular, da Record, exibiu uma reportagem que detalha a investigação da Polícia Federal sobre as movimentações financeiras das empresas de Virginia. O versículo bíblico compartilhado pela influenciadora veio depois da reportagem do Domingo Espetacular.

As publicações, fora do horário em que Virginia costuma compartilhar conteúdo religioso, que normalmente ocorre apenas ao desejar boa noite aos seguidores, foram interpretadas pelos internautas como uma relação direta ao que foi exibido na reportagem.