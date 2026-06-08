Mãe de Endrick se assusta com valor de enxoval após a chegada de novo integrante na família: ‘Bem puxado’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:13
A mãe do atacante Endrick, da seleção brasileira, Cíntia Ramos, se divertiu nesta segunda-feira (8) ao mostrar nos Stories do Instagram os preparativos para a chegada de um novo integrante na família, o cachorrinho de seu filho, Noah, o Scarface.
Cíntia esteve numa loja de artigos para pet e revelou que ficou chocada com os valores dos produtos. “É outro filho gente, olha os valores, é bem puxado, mas só de meu filho estar feliz com o cachorrinho dele, eu também estou feliz. É muito gratificante isso, mas vamos as comprinhas”, disse.
Cíntia Ramos
Nas redes sociais, Cíntia dividiu com os seguidores o enxoval que preparou para o filhote e chegou a brincar com o valor da compra, que chegou a aproximadamente R$ 1 mil.
No caixa, Cíntia mostrou o carrinho com vários itens para o filhote, com vasilhas de alimentação, coleira e caminha estofada. “Eu acho que já temos tudo para o Scar começar a vidinha dele conosco, lá no apartamento. É quase um filho, né? Mas, pela felicidade do meu pequenininho, vale tudo", disse.
Em outro post, também nos Stories, Cíntia explicou a escolha do nome para o cãozinho. “Para quem não conhece, Scarface foi um dos leões mais famosos do mundo. Aqui em casa, temos uma conexão especial com os leões, porque eles representam valores que admiramos muito: coragem, força, liderança e proteção da família. Por isso, escolhemos esse nome para o novo integrante da família", contou.