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Fora do BBB 26, Henri Castelli divide opinião entre Cowboy e Ana Paula

Ator comentou rivalidade e atualizou estado de saúde após convulsões

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:12

Henri Castelli falou sobre problemas de saúde
Henri Castelli falou sobre problemas de saúde Crédito: Reprodução | Instagram

Após deixar o BBB 26 por recomendação médica, Henri Castelli voltou a falar sobre sua passagem pelo reality e também sobre como está sua saúde. Desclassificado após apresentar crises convulsivas, Henri garantiu que já está totalmente recuperado.

"Eu estou 100%, já zerado. A saúde é em primeiro lugar, em todos os sentidos. Não teria o menor sentido eu voltar para casa com qualquer tipo de risco. A Globo me deu todo apoio. Até hoje, tem enfermeira comigo 24 horas, tem médicos atrás de mim. Está tudo ótimo. Estou trabalhando e feliz", afirmou, em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli estrela montagem de A Paixão de Cristo por Divulgação
Henri Castelli estrela montagem de A Paixão de Cristo por Divulgação
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pede aumento de indenização e diz conviver com sequelas desde agressão em 2020 por Divulgação/TV Globo
Henri Castelli durante entrevista ao Fantástico por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli tem sequela irreversível por Marcio Farias | Divulgação
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Henri Castelli foi agredido em 2020 por Reprodução | TV Globo
Henri Castelli passou mal mais uma vez na manhã desta quarta-feira (14) por Reprodução | Globo
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli por Divulgação
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Henri Castelli por Reprodução/Instagram

Durante o bate-papo, o ator também comentou sobre a rivalidade entre Alberto Cowboy e Ana Paula, dois nomes marcantes da edição. Sem escolher um lado, ele explicou que criou laços com ambos por motivos diferentes. "Eu gosto do jeito dela, e o Cowboy ficou meu parceiraço. Eu moro em Miami e ele em Orlando, a gente já combinou um churrasco e tá tudo certo", disse.

Henri ainda relembrou o início do confinamento e citou outros participantes com quem já tinha algum tipo de conexão. "Eu fiquei muito com ele no começo. Já conhecia o Babu, Solange, Juliano…", contou.

Ao falar sobre os conflitos dentro da casa, o ator evitou julgamentos e destacou a intensidade da experiência. "Eu acho que eu não acho nada. Só quem está lá dentro, que vive aquele confinamento, a renúncia da família, a saudade, não saber o que está acontecendo fora com sua família", explicou.

“É uma agonia. Então aquilo ali desperta em você vários sentimentos e sensações, e você não pode julgar. Dentro da casa é uma coisa, fora é outra. Para mim nunca seria nada pessoal lá dentro. Eu entrei com isso na minha cabeça. Se eu tivesse que fazer qualquer coisa sobre o jogo, iria fazer normalmente. Fora, a vida segue”, completou.

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Tags:

Bbb ana Paula Renault bbb 26 Henri Castelli Alberto Cowboy

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