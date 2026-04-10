BBB 26

Fora do BBB 26, Henri Castelli divide opinião entre Cowboy e Ana Paula

Ator comentou rivalidade e atualizou estado de saúde após convulsões

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:12

Henri Castelli falou sobre problemas de saúde Crédito: Reprodução | Instagram

Após deixar o BBB 26 por recomendação médica, Henri Castelli voltou a falar sobre sua passagem pelo reality e também sobre como está sua saúde. Desclassificado após apresentar crises convulsivas, Henri garantiu que já está totalmente recuperado.

"Eu estou 100%, já zerado. A saúde é em primeiro lugar, em todos os sentidos. Não teria o menor sentido eu voltar para casa com qualquer tipo de risco. A Globo me deu todo apoio. Até hoje, tem enfermeira comigo 24 horas, tem médicos atrás de mim. Está tudo ótimo. Estou trabalhando e feliz", afirmou, em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.

Henri Castelli 1 de 21

Durante o bate-papo, o ator também comentou sobre a rivalidade entre Alberto Cowboy e Ana Paula, dois nomes marcantes da edição. Sem escolher um lado, ele explicou que criou laços com ambos por motivos diferentes. "Eu gosto do jeito dela, e o Cowboy ficou meu parceiraço. Eu moro em Miami e ele em Orlando, a gente já combinou um churrasco e tá tudo certo", disse.

Henri ainda relembrou o início do confinamento e citou outros participantes com quem já tinha algum tipo de conexão. "Eu fiquei muito com ele no começo. Já conhecia o Babu, Solange, Juliano…", contou.

Ao falar sobre os conflitos dentro da casa, o ator evitou julgamentos e destacou a intensidade da experiência. "Eu acho que eu não acho nada. Só quem está lá dentro, que vive aquele confinamento, a renúncia da família, a saudade, não saber o que está acontecendo fora com sua família", explicou.