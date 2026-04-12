ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (12 de abril): clareza, decisões e novos caminhos marcam o dia

O domingo traz uma energia mais reflexiva e estratégica, ideal para organizar a mente e preparar os próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia neste domingo, 12 de abril, convida a olhar com mais atenção para escolhas e direções. É um momento interessante para desacelerar, refletir e tomar decisões com mais consciência. Situações começam a fazer mais sentido, abrindo espaço para novos caminhos e ajustes importantes.

Áries: O dia favorece decisões importantes e clareza mental. Aproveite para se organizar. No amor, diálogo sincero.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 3.

Touro: Momento ideal para cuidar de si e recarregar as energias. Evite excessos. No amor, conexão tranquila.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: A mente está ativa e cheia de ideias. Use isso a seu favor. No amor, conversas fortalecem.

Cor da sorte: Azul-claro.

Número da sorte: 5.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: O dia pede introspecção e cuidado emocional. Respeite seu tempo. No amor, acolhimento.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 7.

Leão: Novas oportunidades podem surgir, principalmente em planos futuros. Fique atento. No amor, entusiasmo.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 1.

Virgem: Organização será a chave para um dia mais leve. Evite cobranças excessivas. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 4.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O dia favorece equilíbrio e boas decisões. Confie no seu senso de justiça. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 2.

Escorpião: Intuição e percepção ajudam a enxergar além do óbvio. Aproveite. No amor, profundidade.

Cor da sorte: Bordô.

Número da sorte: 9.

Sagitário: O dia pede mais foco e menos impulsividade. Planeje melhor seus próximos passos. No amor, sinceridade.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio: Um bom momento para rever metas e prioridades. Ajustes serão necessários. No amor, parceria.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 5.

Aquário: Criatividade e visão de futuro ganham destaque. Aproveite para planejar algo novo. No amor, leveza.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade e intuição ajudam a tomar boas decisões. Confie no que sente. No amor, conexão profunda.

Cor da sorte: Roxo.