Cor e número da sorte de hoje (12 de abril): clareza, decisões e novos caminhos marcam o dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de abril de 2026 às 09:00
O dia neste domingo, 12 de abril, convida a olhar com mais atenção para escolhas e direções. É um momento interessante para desacelerar, refletir e tomar decisões com mais consciência. Situações começam a fazer mais sentido, abrindo espaço para novos caminhos e ajustes importantes.
Áries: O dia favorece decisões importantes e clareza mental. Aproveite para se organizar. No amor, diálogo sincero.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 3.
Touro: Momento ideal para cuidar de si e recarregar as energias. Evite excessos. No amor, conexão tranquila.
Cor da sorte: Bege.
Número da sorte: 6.
Gêmeos: A mente está ativa e cheia de ideias. Use isso a seu favor. No amor, conversas fortalecem.
Cor da sorte: Azul-claro.
Número da sorte: 5.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Câncer: O dia pede introspecção e cuidado emocional. Respeite seu tempo. No amor, acolhimento.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 7.
Leão: Novas oportunidades podem surgir, principalmente em planos futuros. Fique atento. No amor, entusiasmo.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 1.
Virgem: Organização será a chave para um dia mais leve. Evite cobranças excessivas. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 4.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: O dia favorece equilíbrio e boas decisões. Confie no seu senso de justiça. No amor, harmonia.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 2.
Escorpião: Intuição e percepção ajudam a enxergar além do óbvio. Aproveite. No amor, profundidade.
Cor da sorte: Bordô.
Número da sorte: 9.
Sagitário: O dia pede mais foco e menos impulsividade. Planeje melhor seus próximos passos. No amor, sinceridade.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 8.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Capricórnio: Um bom momento para rever metas e prioridades. Ajustes serão necessários. No amor, parceria.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 5.
Aquário: Criatividade e visão de futuro ganham destaque. Aproveite para planejar algo novo. No amor, leveza.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 11.
Peixes: Sensibilidade e intuição ajudam a tomar boas decisões. Confie no que sente. No amor, conexão profunda.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 7.