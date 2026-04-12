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Cor e número da sorte de hoje (12 de abril): clareza, decisões e novos caminhos marcam o dia

O domingo traz uma energia mais reflexiva e estratégica, ideal para organizar a mente e preparar os próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia neste domingo, 12 de abril, convida a olhar com mais atenção para escolhas e direções. É um momento interessante para desacelerar, refletir e tomar decisões com mais consciência. Situações começam a fazer mais sentido, abrindo espaço para novos caminhos e ajustes importantes.

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Áries: O dia favorece decisões importantes e clareza mental. Aproveite para se organizar. No amor, diálogo sincero.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 3.

Touro: Momento ideal para cuidar de si e recarregar as energias. Evite excessos. No amor, conexão tranquila.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: A mente está ativa e cheia de ideias. Use isso a seu favor. No amor, conversas fortalecem.

Cor da sorte: Azul-claro.

Número da sorte: 5.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia pede introspecção e cuidado emocional. Respeite seu tempo. No amor, acolhimento.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 7.

Leão: Novas oportunidades podem surgir, principalmente em planos futuros. Fique atento. No amor, entusiasmo.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 1.

Virgem: Organização será a chave para um dia mais leve. Evite cobranças excessivas. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 4.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece equilíbrio e boas decisões. Confie no seu senso de justiça. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 2.

Escorpião: Intuição e percepção ajudam a enxergar além do óbvio. Aproveite. No amor, profundidade.

Cor da sorte: Bordô.

Número da sorte: 9.

Sagitário: O dia pede mais foco e menos impulsividade. Planeje melhor seus próximos passos. No amor, sinceridade.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Um bom momento para rever metas e prioridades. Ajustes serão necessários. No amor, parceria.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 5.

Aquário: Criatividade e visão de futuro ganham destaque. Aproveite para planejar algo novo. No amor, leveza.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade e intuição ajudam a tomar boas decisões. Confie no que sente. No amor, conexão profunda.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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