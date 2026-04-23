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Barraco: Janete expulsa Alaorzinho e Zilá de sua casa em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (23 de abril)

Clima esquenta após Janete bater de frente com a irmã

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:25

Janete se irrita com a confusão de Alaorzinho e Zilá em sua casa em ‘Coração Acelerado’
Janete se irrita com a confusão de Alaorzinho e Zilá em sua casa em ‘Coração Acelerado’ Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (23), Zilá (Leandra Leal) convence Alaorzinho (Daniel de Oliveira) de que Janete (Leticia Spiller) deu o anel de sua avó para Jean Carlos (Ricardo Pereira), e a mãe de Agrado (Isadora Cruz) os expulsa de sua casa.

Em seguida, Alaorzinho pede perdão a Zilá por ainda amar Janete. Ronei (Thomás Aquino) apresenta bons resultados para o Grupo Amaral, e Alaorzinho e Alaor reconhecem. Janete anuncia que criará um selo para apoiar novos artistas, e pede que Agrado e Eduarda (Gabz) permaneçam em Bom Retorno para ajudá-la.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Zilá se decepciona com a falta de atenção de Ronei, que atende a uma ligação misteriosa.

Alaor (Marcos Caruso) confessa a Alaorzinho (Daniel de Oliveira) que não está mais tão interessado em Marcela (Isabelle Nassar). No mesmo capítulo, Eduarda repreende Agrado e Leandro (David Junior) por deixarem o namoro influenciar no trabalho. Irene (Fernanda Pimenta) pensa em mudar seu visual. Gael (André Luiz Frambach) e Naiane se divertem.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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