REALITY SHOW

BBB 26: Que horas começa o programa hoje? (12 de abril)

TV Globo dividiu edição do reality show em duas partes neste domingo (12)

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08:00

Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução

A edição do “Big Brother Brasil 26” deste domingo (12) chega com uma mudança estratégica na grade da TV Globo, que reorganizou a exibição do reality em dois momentos. A decisão altera o horário tradicional da atração: a primeira parte será transmitida no final da tarde, com a eliminação do Paredão formado na última sexta-feira (10); já à noite, ocorrem a Prova do Líder e uma nova Formação de Paredão.

A primeira etapa do reality entra no ar mais cedo, às 17h30, logo após a "Sessão Telecine de Cinema", que exibe o filme "Jumanji: Próxima Fase". Indo ao ar antes do "Domingão com Huck", esta edição mostrará a definição da disputa entre Gabriela, Leandro Boneco e Marciele. Com a saída de um dos emparedados, o programa alcança oficialmente o seu Top 6.

A segunda parte da transmissão começa por volta das 23h10, logo após o "Fantástico". Neste horário, os telespectadores acompanham os desdobramentos da reta final, com os seis participantes restantes disputando a liderança, seguida por uma nova votação ao vivo.

A programação no domingo da emissora, durante à tarde, inicia com a "Temperatura Máxima" às 12h30, seguida por "Em Família com Eliana" às 14h25. Após o filme das 15h40, o BBB 26 assume a tela às 17h30, entregando a audiência diretamente para Luciano Huck às 17h50. O "Fantástico" começa às 20h30 e, por fim, às 23h10, o reality retorna ao ar para fechar a noite.