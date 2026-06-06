TURISMO

Brasileiros poderão usar apenas a nova Carteira de Identidade para entrar em 8 países da América do Sul; veja a lista

Nova identidade foi incluída como documento de viagem no Mercosul, mas viajante deve levar a versão física e conferir as exigências antes do embarque



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:00

Com a CIN, o documento que substitui o RG também passa a ter papel nas viagens pela região Crédito: Divulgação/Governo Federal

Brasileiros que pretendem viajar por parte da América do Sul poderão usar a Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, como documento de viagem em oito países da região.

A medida inclui a nova identidade brasileira entre os documentos válidos para circulação internacional dentro dos acordos do Mercosul, sem necessidade de apresentar passaporte.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

A aprovação ocorreu na sexta-feira (29/5), durante reunião de ministros do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi assinada a inclusão da CIN brasileira como documento válido para trânsito entre países do bloco.

Com a mudança, a nova identidade poderá ser apresentada em viagens para Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Experiência migratória

Esses destinos integram o Mercosul ou mantêm acordos regionais que permitem a circulação de brasileiros com documento de identidade válido.

Na prática, a CIN entra na lista de documentos aceitos para deslocamentos contemplados por esses acordos.

A regra, porém, não elimina outras exigências migratórias nem dispensa o viajante de verificar as condições do país de destino antes do embarque.

Países que aceitam

Entre os destinos previstos estão Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Esses países fazem parte do sistema de circulação regional que permite viagens sem passaporte em situações específicas.

A Polícia Federal informa que, em viagens de turismo ao Mercosul, o passaporte pode ser dispensado quando o viajante apresenta documento de identidade em bom estado e com foto que permita reconhecer o titular.

Mesmo com a autorização, a conferência final cabe às autoridades migratórias e às empresas responsáveis pelo embarque. Por isso, o documento precisa estar legível, conservado e adequado para identificação.

O que conferir antes

Antes de viajar, não basta ter a CIN emitida. A versão física do documento deve ser levada na viagem, já que a identidade digital disponível em aplicativo oficial não substitui, por enquanto, a apresentação do documento impresso nos controles migratórios internacionais.

Órgãos de identificação alertam que a carteira física continua sendo exigida em viagens para países do Mercosul. A falta do documento impresso pode causar impedimento de embarque ou recusa de entrada no destino.

Também vale conferir o estado de conservação da carteira. Dados apagados, documento danificado, rasuras ou fotos que dificultem a identificação do titular podem gerar problemas durante a viagem.

Por que a CIN facilita

A Carteira de Identidade Nacional foi criada para padronizar a identificação civil no Brasil e substituir gradualmente o antigo RG. No novo modelo, o CPF passa a ser usado como número único de identificação, válido em todo o território nacional.

Com isso, a proposta é reduzir duplicidades, diminuir erros nos registros e ampliar a segurança contra fraudes. A CIN também possui versões física e digital, QR Code e integração de dados em um sistema nacional mais seguro.

Essa padronização facilita a validação das informações por diferentes órgãos públicos e torna o documento mais alinhado a padrões internacionais de identificação.

Passaporte ainda vale

A dispensa do passaporte não se aplica a qualquer viagem internacional. O uso da CIN fica restrito aos países alcançados pelos acordos regionais de circulação.

Para destinos fora do Mercosul e dos países associados contemplados por essas regras, o passaporte continua sendo necessário. A Casa Civil informa que, para os demais países, ainda é exigida a apresentação do passaporte.