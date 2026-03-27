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Brother atende Big Fone pelado após sair do banheiro e choca internautas

Participante correu às pressas durante momento íntimo e surpreendeu público nas redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:38

Participante atende Big Fone pelado Crédito: Reprodução

Um momento inusitado movimentou o Gran Hermano e rapidamente tomou conta das redes sociais. Um dos participantes protagonizou uma cena curiosa ao correr para atender o Big Fone enquanto ainda estava no banheiro.

O brother, identificado como Brian, fazia suas necessidades quando o telefone tocou. Sem pensar duas vezes, ele saiu às pressas e conseguiu atender antes dos colegas, mesmo estando nu da cintura para baixo.

Participante atende Big Fone pelado 1 de 3

A situação chamou atenção tanto dentro quanto fora da casa. A cena, exibida pelo programa, viralizou nas redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários bem-humorados.

Internautas reagiram rapidamente ao episódio. “Ele literalmente cagando e andando”, escreveu um usuário. Outros destacaram a dedicação ao jogo, mesmo em uma situação constrangedora.

O Big Fone é uma das dinâmicas mais imprevisíveis do reality e costuma mexer diretamente com o jogo, o que explica a pressa do participante em atender a ligação.