Brother atende Big Fone pelado após sair do banheiro e choca internautas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 16:38
Um momento inusitado movimentou o Gran Hermano e rapidamente tomou conta das redes sociais. Um dos participantes protagonizou uma cena curiosa ao correr para atender o Big Fone enquanto ainda estava no banheiro.
O brother, identificado como Brian, fazia suas necessidades quando o telefone tocou. Sem pensar duas vezes, ele saiu às pressas e conseguiu atender antes dos colegas, mesmo estando nu da cintura para baixo.
Participante atende Big Fone pelado
A situação chamou atenção tanto dentro quanto fora da casa. A cena, exibida pelo programa, viralizou nas redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários bem-humorados.
Internautas reagiram rapidamente ao episódio. “Ele literalmente cagando e andando”, escreveu um usuário. Outros destacaram a dedicação ao jogo, mesmo em uma situação constrangedora.
O Big Fone é uma das dinâmicas mais imprevisíveis do reality e costuma mexer diretamente com o jogo, o que explica a pressa do participante em atender a ligação.
Apesar do susto e da situação inusitada, Brian conseguiu cumprir a missão e virou um dos assuntos mais comentados do programa fora do Brasil.