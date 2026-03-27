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Brother atende Big Fone pelado após sair do banheiro e choca internautas

Participante correu às pressas durante momento íntimo e surpreendeu público nas redes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:38

Participante atende Big Fone pelado
Participante atende Big Fone pelado Crédito: Reprodução

Um momento inusitado movimentou o Gran Hermano e rapidamente tomou conta das redes sociais. Um dos participantes protagonizou uma cena curiosa ao correr para atender o Big Fone enquanto ainda estava no banheiro.

O brother, identificado como Brian, fazia suas necessidades quando o telefone tocou. Sem pensar duas vezes, ele saiu às pressas e conseguiu atender antes dos colegas, mesmo estando nu da cintura para baixo.

Participante atende Big Fone pelado

Participante atende Big Fone pelado por Reprodução
Participante atende Big Fone pelado por Reprodução
Participante atende Big Fone pelado por Reprodução
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Participante atende Big Fone pelado por Reprodução

A situação chamou atenção tanto dentro quanto fora da casa. A cena, exibida pelo programa, viralizou nas redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários bem-humorados.

Internautas reagiram rapidamente ao episódio. “Ele literalmente cagando e andando”, escreveu um usuário. Outros destacaram a dedicação ao jogo, mesmo em uma situação constrangedora.

O Big Fone é uma das dinâmicas mais imprevisíveis do reality e costuma mexer diretamente com o jogo, o que explica a pressa do participante em atender a ligação.

Apesar do susto e da situação inusitada, Brian conseguiu cumprir a missão e virou um dos assuntos mais comentados do programa fora do Brasil.

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