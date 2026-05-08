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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:00
Buenos Aires colocou em andamento uma obra de mobilidade que parece saída de um desenho futurista: uma ponte circular, com mirante para aviões, ligada a um túnel viário no bairro de Belgrano.
Chamado de Anillo La Pampa, o projeto quer encurtar o caminho em um dos principais miolos de tráfego da região; a promessa é de redução de até 50% no tempo de deslocamento. Algumas das regiões agraciadas na metrópole são Bajo Belgrano, Palermo, Costanera Norte, Aeroparque Jorge Newbery e a Cidade Universitária.
Pontes circulares pelo mundo
O projeto combina duas estruturas. A primeira é um túnel de cerca de 540 metros, com quatro faixas, duas em cada sentido. A altura livre supera quatro metros, o que permite a passagem de veículos altos e pesados, como ônibus e caminhões.
A segunda é a parte que mais chama atenção: uma ponte circular de 140 metros de diâmetro, feita para pedestres e ciclistas. O anel terá áreas de permanência, ciclovia e um mirante voltado para o Aeroparque Jorge Newbery.
Em vez de construir apenas uma passarela comum, Buenos Aires decidiu criar uma estrutura que também funcione como ponto turístico e cartão-postal. A área do anel possui ponto de encontros e mira ser um novo marco urbano.
A assinatura do desenho é de MZM Arquitectos e ATEC S.A., empresas selecionadas em licitação internacional promovida pela AUSA, a Autopistas Urbanas de Buenos Aires.
Em entrevista ao jornal La Nación, o arquiteto Alberto J. Maletti, da MZM, disse que o projeto “foi um diálogo entre a funcionalidade e a visão de criar uma peça icônica no tecido urbano”.
Maletti afirmou ainda que o desenho “se inspira no conceito de continuidade e integração”. Na prática, o anel usa a forma circular para simbolizar conexão, movimento e inclusão, sem deixar de cumprir a função de travessia.
O cronograma informado prevê cerca de 20 meses de obras, com entrega estimada para o fim de 2027. O orçamento divulgado é de 57,44 bilhões de pesos argentinos, valor sujeito ao cenário econômico do país.
Até lá, motoristas e passageiros de ônibus devem enfrentar mudanças temporárias nas rotas. A expectativa oficial é que o incômodo durante a construção seja compensado por deslocamentos mais diretos depois da entrega.