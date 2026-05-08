ANILLO LA PAMPA

Buenos Aires constrói ponte circular inédita na América do Sul com mais de 140 metros, área de convivência e mirante para o aeroporto

Projeto da MZM Arquitectos une infraestrutura com arquitetura contemporânea para criar um novo marco urbano na capital argentina



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:00

Empresa responsável já divulgou projeções digitais do projeto da ponte Crédito: Reprodução / Youtube

Buenos Aires colocou em andamento uma obra de mobilidade que parece saída de um desenho futurista: uma ponte circular, com mirante para aviões, ligada a um túnel viário no bairro de Belgrano.

Chamado de Anillo La Pampa, o projeto quer encurtar o caminho em um dos principais miolos de tráfego da região; a promessa é de redução de até 50% no tempo de deslocamento. Algumas das regiões agraciadas na metrópole são Bajo Belgrano, Palermo, Costanera Norte, Aeroparque Jorge Newbery e a Cidade Universitária.

Pontes circulares pelo mundo 1 de 10

Como será o Anillo La Pampa

O projeto combina duas estruturas. A primeira é um túnel de cerca de 540 metros, com quatro faixas, duas em cada sentido. A altura livre supera quatro metros, o que permite a passagem de veículos altos e pesados, como ônibus e caminhões.

A segunda é a parte que mais chama atenção: uma ponte circular de 140 metros de diâmetro, feita para pedestres e ciclistas. O anel terá áreas de permanência, ciclovia e um mirante voltado para o Aeroparque Jorge Newbery.

Projeção digital das áreas de convivência da ponte feita pela empresa responsável Crédito: Reprodução / YouTube / MZM arquitectos

Em vez de construir apenas uma passarela comum, Buenos Aires decidiu criar uma estrutura que também funcione como ponto turístico e cartão-postal. A área do anel possui ponto de encontros e mira ser um novo marco urbano.

Uma obra de arte

A assinatura do desenho é de MZM Arquitectos e ATEC S.A., empresas selecionadas em licitação internacional promovida pela AUSA, a Autopistas Urbanas de Buenos Aires.

Em entrevista ao jornal La Nación, o arquiteto Alberto J. Maletti, da MZM, disse que o projeto “foi um diálogo entre a funcionalidade e a visão de criar uma peça icônica no tecido urbano”.

Apesar do arquiteto não reclamar uma escola artística específica, o projeto mistura várias influências da arquitetura contemporânea com geometria circular em estruturas metálicas que geram uma ideia de continuidade Crédito: Reprodução / YouTube / MZM arquitectos

Maletti afirmou ainda que o desenho “se inspira no conceito de continuidade e integração”. Na prática, o anel usa a forma circular para simbolizar conexão, movimento e inclusão, sem deixar de cumprir a função de travessia.

Quando deve ficar pronto

O cronograma informado prevê cerca de 20 meses de obras, com entrega estimada para o fim de 2027. O orçamento divulgado é de 57,44 bilhões de pesos argentinos, valor sujeito ao cenário econômico do país.