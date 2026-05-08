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Buenos Aires constrói ponte circular inédita na América do Sul com mais de 140 metros, área de convivência e mirante para o aeroporto

Projeto da MZM Arquitectos une infraestrutura com arquitetura contemporânea para criar um novo marco urbano na capital argentina

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:00

Empresa responsável já divulgou projeções digitais do projeto da ponte
Empresa responsável já divulgou projeções digitais do projeto da ponte Crédito: Reprodução / Youtube

Buenos Aires colocou em andamento uma obra de mobilidade que parece saída de um desenho futurista: uma ponte circular, com mirante para aviões, ligada a um túnel viário no bairro de Belgrano.

Chamado de Anillo La Pampa, o projeto quer encurtar o caminho em um dos principais miolos de tráfego da região; a promessa é de redução de até 50% no tempo de deslocamento. Algumas das regiões agraciadas na metrópole são Bajo Belgrano, Palermo, Costanera Norte, Aeroparque Jorge Newbery e a Cidade Universitária.

Pontes circulares pelo mundo

A passarela circular de Lujiazui, em Xangai, envolve um grande cruzamento da área financeira e é um dos exemplos urbanos mais conhecidos de ponte em anel por Kallerna / Wikimedia Commons
A Nanpu Bridge, em Xangai, ficou famosa pela grande alça em espiral do acesso viário, que cria um dos desenhos mais reconhecíveis da engenharia urbana chinesa por Yhz1221 / Wikimedia Commons
O Hovenring, na região de Eindhoven, é uma rotatória aérea para ciclistas e pedestres e virou um dos casos mais conhecidos de ponte anelar da Europa por Reprodução / YouTube / ipv Delft
A Ponte Pedonal Circular, em Aveiro, aposta em um traçado redondo e leve, transformando a travessia em um ponto visual da paisagem urbana por Domoreira~commonswiki / Wikimedia Commons
A Murinsel, em Graz, combina passarela, ilha artificial e pavilhão em uma estrutura curva e fechada que lembra uma ponte-anél por Wikimedia Commons
O viaduto espiral de Brusio não é um círculo perfeito, mas possui geometria em laço, criada para vencer o desnível ferroviário por Kabelleger / David Gubler / Wikimedia Commons
A Laguna Garzón Bridge é um dos exemplos mais famosos de ponte circular, com desenho em anel sobre a lagoa entre Maldonado e Rocha por Jimmy Baikovicius / Wikimedia Commons
A “Ponte Infinita”, em Aarhus, funciona como píer circular sobre a água e é uma das estruturas mais fotogênicas entre as pontes redondas por Mikkel Houmøller / Wikimedia Commons
A Helix Bridge entra como caso relacionado, com desenho curvo e estrutura helicoidal que faz dela uma das pontes de pedestres mais marcantes da Ásia por A Helix Bridge entra como caso relacionado, com desenho curvo e estrutura helicoidal que faz dela uma das pontes de pedestres mais marcantes da Ásia
A Cirkelbroen, em Copenhague, combina cinco plataformas circulares e mastros inspirados em barcos, criando uma ponte-passeio sobre o canal de Christianshavn por Reprodução / YouTube / UIA 2023 Copenhagen
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A passarela circular de Lujiazui, em Xangai, envolve um grande cruzamento da área financeira e é um dos exemplos urbanos mais conhecidos de ponte em anel por Kallerna / Wikimedia Commons

Como será o Anillo La Pampa

O projeto combina duas estruturas. A primeira é um túnel de cerca de 540 metros, com quatro faixas, duas em cada sentido. A altura livre supera quatro metros, o que permite a passagem de veículos altos e pesados, como ônibus e caminhões.

A segunda é a parte que mais chama atenção: uma ponte circular de 140 metros de diâmetro, feita para pedestres e ciclistas. O anel terá áreas de permanência, ciclovia e um mirante voltado para o Aeroparque Jorge Newbery.

Projeção digital das áreas de convivência da ponte feita pela empresa responsável
Projeção digital das áreas de convivência da ponte feita pela empresa responsável Crédito: Reprodução / YouTube / MZM arquitectos

Em vez de construir apenas uma passarela comum, Buenos Aires decidiu criar uma estrutura que também funcione como ponto turístico e cartão-postal. A área do anel possui ponto de encontros e mira ser um novo marco urbano.

Uma obra de arte

A assinatura do desenho é de MZM Arquitectos e ATEC S.A., empresas selecionadas em licitação internacional promovida pela AUSA, a Autopistas Urbanas de Buenos Aires.

Em entrevista ao jornal La Nación, o arquiteto Alberto J. Maletti, da MZM, disse que o projeto “foi um diálogo entre a funcionalidade e a visão de criar uma peça icônica no tecido urbano”.

Apesar do arquiteto não reclamar uma escola artística específica, o projeto mistura várias influências da arquitetura contemporânea com geometria circular em estruturas metálicas que geram uma ideia de continuidade
Apesar do arquiteto não reclamar uma escola artística específica, o projeto mistura várias influências da arquitetura contemporânea com geometria circular em estruturas metálicas que geram uma ideia de continuidade Crédito: Reprodução / YouTube / MZM arquitectos

Maletti afirmou ainda que o desenho “se inspira no conceito de continuidade e integração”. Na prática, o anel usa a forma circular para simbolizar conexão, movimento e inclusão, sem deixar de cumprir a função de travessia.

Quando deve ficar pronto

O cronograma informado prevê cerca de 20 meses de obras, com entrega estimada para o fim de 2027. O orçamento divulgado é de 57,44 bilhões de pesos argentinos, valor sujeito ao cenário econômico do país.

Até lá, motoristas e passageiros de ônibus devem enfrentar mudanças temporárias nas rotas. A expectativa oficial é que o incômodo durante a construção seja compensado por deslocamentos mais diretos depois da entrega.

Tags:

Argentina Infraestrutura

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