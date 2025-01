ESQUEMA DESMASCARADO

‘Cachê da desgraça alheia’: Virginia teria feito acordo milionário para lucrar com perda dos fãs nas bets

Reportagem da Piauí expôs esquema da influenciadora com o Esportes da Sorte em 2022

Elis Freire

Publicado em 9 de janeiro de 2025

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A edição de janeiro da Revista Piauí desmascarou o grande esquema das bets no Brasil, expondo uma grande bomba sobre a influenciadora Virginia Fonseca. Segundo a reportagem, a dona da We Pink fechou um contrato milionário com a Esportes da Sorte em 2022 que envolvia lucrar com a perda de dinheiro dos fãs na plataforma de apostas esportivas.

Virgínia teria feito da modalidade "cachê da desgraça alheia", termo utilizado para descrever quando o influenciador contratado ganha 30% de tudo o que seus seguidores perdem em apostas.

Ou seja, se um apostador entrasse na plataforma através do link divulgado por Virginia e perdesse R$ 100, ela ganharia R$ 30. Em dezembro de 2022, a loira com mais de 50 milhões de seguidores apenas no Instagram teria recebido um adiantamento de R$ 50 milhões pela parceria.

A apresentadora do SBT foi procurada pela Piauí e questionada sobre a razão de ter aderido à modalidade do "cachê da desgraça alheia". Entretanto, ela não respondeu. A Esportes da Sorte é investigada pela Operação Integration, realizada pela Polícia Civil para combater lavagem de dinheiro na internet.

Virginia e o ‘love’ com as bets

Além da Esportes da Sorte, Virgínia divulgou os serviços da Blaze, que também é investigada pela mesma operação. A blogueira fechou um contrato de R$ 29 milhões por ano com a plataforma de apostas esportivas.

Virginia fez o primeiro anúncio da Esportes da Sorte em janeiro de 2023, em que gravou um stories no Instagram fazendo uma aposta e atraiu 120 mil novos apostadores. Meses depois, Virginia trocou de bet e passou a trabalhar para a Blaze, empresa também investigada, com um contrato de R$ 29 milhões por ano.

A reportagem também cita outras personalidades que ganharam com as bets, como Gkay que ganhava R$ 1,4 milhão mensais com a Esportes da Sorte, Carlinhos Maia, que fatura R$ 40 milhões por ano com a Blaze e Cauã Reymond que ganhou R$ 22 milhões com a Bateu Bet.