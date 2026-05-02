DESFECHO TRISTE

Cachorro de estimação de cantor sertanejo é achado morto após uma semana de buscas

Kiko, um pinscher de três anos, havia desaparecido em condomínio em Indaiatuba (SP)

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 21:03

Hudson com o pincher Crédito: Reprodução

O cachorro Kiko, animal de estimação do cantor Edson, que forma dupla com Hudson, foi encontrado morto após quase uma semana de buscas. A informação foi confirmada pela família. O animal, um pinscher de três anos, havia desaparecido em um condomínio localizado em Indaiatuba (SP).

Em comunicado na noite de terça-feira (28), a família lamentou a perda e destacou o vínculo afetivo com o animal. “Kiko era mais do que um animal de estimação - era parte da família, companheiro leal e fonte diária de afeto. Sua ausência deixa um vazio irreparável”, escreveram.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

O desaparecimento ocorreu na última quarta-feira (22), no condomínio Chácara Polaris, na região do Helvetia. Desde então, o cantor usou as redes sociais para pedir ajuda na localização do cão e chegou a oferecer uma “ótima recompensa” na sexta-feira (24) para quem encontrasse o animal.