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Cachorro de estimação de cantor sertanejo é achado morto após uma semana de buscas

Kiko, um pinscher de três anos, havia desaparecido em condomínio em Indaiatuba (SP)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 21:03

Hudson com o pincher
Hudson com o pincher Crédito: Reprodução

O cachorro Kiko, animal de estimação do cantor Edson, que forma dupla com Hudson, foi encontrado morto após quase uma semana de buscas. A informação foi confirmada pela família. O animal, um pinscher de três anos, havia desaparecido em um condomínio localizado em Indaiatuba (SP).

Em comunicado na noite de terça-feira (28), a família lamentou a perda e destacou o vínculo afetivo com o animal. “Kiko era mais do que um animal de estimação - era parte da família, companheiro leal e fonte diária de afeto. Sua ausência deixa um vazio irreparável”, escreveram.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

O desaparecimento ocorreu na última quarta-feira (22), no condomínio Chácara Polaris, na região do Helvetia. Desde então, o cantor usou as redes sociais para pedir ajuda na localização do cão e chegou a oferecer uma “ótima recompensa” na sexta-feira (24) para quem encontrasse o animal.

Nos apelos feitos ao longo dos dias, Edson também ressaltou o impacto do sumiço dentro da família, especialmente para a filha, Bella. “Nossa pequena Bella está muito triste, e queremos muito trazer o Kiko de volta pra casa”, afirmou o cantor em uma das publicações.

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