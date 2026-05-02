Cachorro de estimação de cantor sertanejo é achado morto após uma semana de buscas

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Carol Neves
Publicado em 2 de maio de 2026 às 21:03
O cachorro Kiko, animal de estimação do cantor Edson, que forma dupla com Hudson, foi encontrado morto após quase uma semana de buscas. A informação foi confirmada pela família. O animal, um pinscher de três anos, havia desaparecido em um condomínio localizado em Indaiatuba (SP).
Em comunicado na noite de terça-feira (28), a família lamentou a perda e destacou o vínculo afetivo com o animal. “Kiko era mais do que um animal de estimação - era parte da família, companheiro leal e fonte diária de afeto. Sua ausência deixa um vazio irreparável”, escreveram.
O cachorro que representa cada signo
O desaparecimento ocorreu na última quarta-feira (22), no condomínio Chácara Polaris, na região do Helvetia. Desde então, o cantor usou as redes sociais para pedir ajuda na localização do cão e chegou a oferecer uma “ótima recompensa” na sexta-feira (24) para quem encontrasse o animal.
Nos apelos feitos ao longo dos dias, Edson também ressaltou o impacto do sumiço dentro da família, especialmente para a filha, Bella. “Nossa pequena Bella está muito triste, e queremos muito trazer o Kiko de volta pra casa”, afirmou o cantor em uma das publicações.