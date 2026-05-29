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Cachorro ou ovelha? Conheça a lã-de-cachorro que pode ser utilizada para fazer roupas e acessórios

Apesar de mais comuns em alguns povos originários de regiões gélidas, a prática da tecelagem desse material ainda existe na modernidade

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:11

Cachorros felpudos, como os samoiedas, tendem a ser mais usados para esse tipo de produção
Cachorros felpudos, como os samoiedas, tendem a ser mais usados para esse tipo de produção Crédito: Reprodução / Youtube / WanderlustSamoyed

Talvez você já tenha lidado com uma pilha de pelo do seu cachorro felpudo, mas já pensou em usá-lo para fazer roupas? Esse estranho e fofo insumo é conhecido como lã-de-cachorro (chiengora) e é mais tradicional do que parece.

No passado distante, alguns povos, como os siberianos nenets e os americanos Salish, tinham tradições na tecelagem dessa lã. Porém, se você acha que isso ficou apenas no passado, está errado.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Práticas modernas

Um dos casos mais emblemáticos é o da tecelã americana Marion Wheatland, que trabalha com artesanato memorial. Se você ama muito seu cão, ou não conseguiu se despedir dele, por que não fazer um casaco para estar sempre com ele?

Essa é a proposta de sua linha de comércio artesanal: cachecol de samoieda, moletom de husky ou luvas feitas com pelo de poodle. A ideia vendida por ela era transformar o animal em uma lembrança vestível, quase como uma joia afetiva.

Fio de chiengora fiado à mão
Fio de chiengora fiado à mão Crédito: Mankhuzen / Wikimedia Commons

Porém, essa tecelagem não fica restrita aos pequenos produtores e artesãos. Uma startup alemã, a Modus Intarsia, surgiu justamente com a ideia de utilizar o subpelo escovado de cães como insumo sustentável para substituir a caxemira e o angorá.

Peça de roupa alemã feita com base em chiengora
Peça de roupa alemã feita com base em chiengora Crédito: Vamos criar o futuro / Wikimedia Commons

Cachorro-ovelha

Porém, nenhuma manifestação moderna desse hábito chega perto dos antigos Coast Salish, que viviam no Canadá e no norte dos EUA. Esse povo originário tinha forte tradição na tecelagem com lã-de-cachorro.

O principal destaque vai para o cão lanoso salish, uma raça hoje extinta, famosa por produzir pelos felpudos ideais para a tecelagem
O principal destaque vai para o cão lanoso salish, uma raça hoje extinta, famosa por produzir pelos felpudos ideais para a tecelagem Crédito: Autor Desconhecido / Wikimedia Commons

Diferentemente dos samoiedas, essa raça era mantida justamente para a tosa, principalmente para a confecção de tapetes cerimoniais e roupas. A genética da raça foi tão valorizada que cientistas modernos conduziram uma pesquisa para reconstruir sua linhagem a partir do único exemplar preservado: o pequeno Mutton.

Ilustração com antigos Salish tecendo tapete cerimonial
Ilustração com antigos salish tecendo tapete cerimonial Crédito: Wikimedia Commons

Com a industrialização e a mudança no estilo de vida dos povos indígenas, a função da raça foi desaparecendo, e ela acabou extinta. Porém, existem tentativas de reviver essa prática ancestral.

A artista Debra Qasen Sparrow, em 2024, anunciou o desenvolvimento de um cobertor de lã-de-cachorro, com financiamento do Conselho de Artes do Canadá. Porém, desta vez, usando pelo de cães modernos, como huskies e samoiedas.

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Pet Cachorro Histórias Curiosas História

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