Cansado de acordar no meio da noite? Veja o que você pode fazer para voltar a dormir rápido

Descubra rituais de relaxamento que ajudam a combater o alerta mental e devolvem a tranquilidade às suas noites

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:00

Entender que esses fatores influenciam a química do seu corpo ajuda a buscar soluções mais eficazes para retomar a paz noturna
Entender que esses fatores influenciam a química do seu corpo ajuda a buscar soluções mais eficazes para retomar a paz noturna Crédito: Freepik

A ansiedade de ter uma reunião importante logo cedo muitas vezes faz o corpo despertar muito antes do despertador tocar, criando um ciclo de cansaço.

Para quebrar esse padrão, você precisa focar em acalmar o sistema nervoso e reduzir a ativação mental excessiva que ocorre nesses momentos de vigília forçada.

Causas comuns para o despertar indesejado

Muitas vezes, acordamos durante a noite devido ao estresse acumulado que não foi processado corretamente durante o período em que estivemos acordados.

Esse estado de alerta impede que o cérebro entre nas fases mais profundas do sono, deixando o descanso superficial e sujeito a interrupções bruscas.

Adicionalmente, problemas de saúde momentâneos, como sintomas de gripe ou estados febris, elevam a temperatura do corpo e sabotam a continuidade do repouso.

Até mesmo a digestão lenta de alimentos gordurosos pode interferir diretamente na fisiologia do sono, causando desconfortos que despertam o indivíduo.

Preocupações recorrentes sobre o futuro ou problemas pendentes também invadem o pensamento, criando uma barreira para quem deseja voltar a dormir rapidamente.

Assim, entender que esses fatores influenciam a química do seu corpo ajuda a buscar soluções mais eficazes para retomar a paz noturna.

Rituais que favorecem o retorno ao sono

Para voltar a dormir mais facilmente, é fundamental tentar criar uma rotina noturna consistente, pois o nosso cérebro valoriza muito a previsibilidade dos atos.

Repetir os mesmos gestos relaxantes todas as noites ensina a mente que aquele é o sinal definitivo para iniciar o processo de desligamento.

Hábitos como relaxar o corpo com alongamentos básicos e respirar fundo, mesmo permanecendo deitado, auxiliam na redução da frequência desses despertares incômodos.

Massagear regiões de tensão, como o pescoço, contribui para aliviar a carga física que impede o relaxamento muscular profundo e necessário.

Evite ao máximo lutar contra a insônia de forma agressiva, pois o esforço excessivo para dormir geralmente produz o efeito oposto ao desejado.

Mantenha a calma e utilize técnicas de controle de pensamentos para evitar que a mente comece a planejar o dia seguinte antes da hora certa.

Durante o passar das semanas, esses pequenos ajustes ajudam a reduzir a duração dos episódios em que você fica acordado sem necessidade.

Portanto, a paciência e a aplicação de técnicas de relaxamento muscular são ferramentas poderosas para recuperar a qualidade de vida através de um sono melhor.

Saúde

