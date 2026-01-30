Cansado de acordar no meio da noite? Veja o que você pode fazer para voltar a dormir rápido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:00
A ansiedade de ter uma reunião importante logo cedo muitas vezes faz o corpo despertar muito antes do despertador tocar, criando um ciclo de cansaço.
Para quebrar esse padrão, você precisa focar em acalmar o sistema nervoso e reduzir a ativação mental excessiva que ocorre nesses momentos de vigília forçada.
Como melhorar qualidade do sono
Muitas vezes, acordamos durante a noite devido ao estresse acumulado que não foi processado corretamente durante o período em que estivemos acordados.
Esse estado de alerta impede que o cérebro entre nas fases mais profundas do sono, deixando o descanso superficial e sujeito a interrupções bruscas.
Adicionalmente, problemas de saúde momentâneos, como sintomas de gripe ou estados febris, elevam a temperatura do corpo e sabotam a continuidade do repouso.
Até mesmo a digestão lenta de alimentos gordurosos pode interferir diretamente na fisiologia do sono, causando desconfortos que despertam o indivíduo.
Preocupações recorrentes sobre o futuro ou problemas pendentes também invadem o pensamento, criando uma barreira para quem deseja voltar a dormir rapidamente.
Assim, entender que esses fatores influenciam a química do seu corpo ajuda a buscar soluções mais eficazes para retomar a paz noturna.
Para voltar a dormir mais facilmente, é fundamental tentar criar uma rotina noturna consistente, pois o nosso cérebro valoriza muito a previsibilidade dos atos.
Repetir os mesmos gestos relaxantes todas as noites ensina a mente que aquele é o sinal definitivo para iniciar o processo de desligamento.
Hábitos como relaxar o corpo com alongamentos básicos e respirar fundo, mesmo permanecendo deitado, auxiliam na redução da frequência desses despertares incômodos.
Massagear regiões de tensão, como o pescoço, contribui para aliviar a carga física que impede o relaxamento muscular profundo e necessário.
Evite ao máximo lutar contra a insônia de forma agressiva, pois o esforço excessivo para dormir geralmente produz o efeito oposto ao desejado.
Mantenha a calma e utilize técnicas de controle de pensamentos para evitar que a mente comece a planejar o dia seguinte antes da hora certa.
Durante o passar das semanas, esses pequenos ajustes ajudam a reduzir a duração dos episódios em que você fica acordado sem necessidade.
Portanto, a paciência e a aplicação de técnicas de relaxamento muscular são ferramentas poderosas para recuperar a qualidade de vida através de um sono melhor.