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Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT; veja detalhes

Camilla Vilela e Dheo Andrade enfrentaram a distância e os boletos para finalmente dizer o "sim"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:20

Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT
Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT Crédito: Reprodução/SBT

A história da baiana Camilla Vilela e do milagrense Dheo Andrade é a prova viva de que o que começa em Feira de Santana pode, sim, conquistar o Brasil. Na última quarta-feira (8), o público pôde conferir cada detalhe da união desse casal no programa Fábrica de Casamentos, que vai ao ar no SBT.

Os dois se cruzaram pela primeira vez em 2019, em uma igreja de Feira. Dheo, que trocou Milagres pela cidade feirense para estudar, nem imaginava que ali encontraria sua cara-metade. Mas, como nem tudo são flores, o romance teve que sobreviver ao teste da saudade. Em 2021, ele partiu para São Paulo em busca do sonho de viver de música. Foram 18 meses de "ponte aérea" até que Camilla também arrumasse as malas para a capital paulista.

Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos'

Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/SBT
Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/SBT
Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/Instagram
Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/SBT
Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/SBT
Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/SBT
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Casal de Feira de Santana realiza sonho no 'Fábrica de Casamentos' do SBT por Reprodução/SBT

Mesmo morando na mesma cidade, o casal optou por seguir princípios religiosos e viver em casas separadas até a oficialização, mas o orçamento apertado, foi o vilão, algo comum para muitos casais jovens. Camilla e Dheo, que são artistas (ela no teatro, ele na música) e vivem cantando em casamentos de amigos, viram no reality do SBT a chance de finalmente serem os protagonistas da festa.

Com apenas sete dias para organizar tudo, a equipe do programa preparou uma cerimônia temática inspirada no teatro de cordel, com muitas referências à Bahia, a Milagres e, claro, à querida Feira de Santana.

Se você quer acompanhar esse desfecho, o episódio que passou no SBT, também estará disponível no catálogo da Disney+.

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