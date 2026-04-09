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Não consegue andar em linha reta? Por que isso é um sinal de alerta para a sua saúde

Muito além da brincadeira com o meme 'e vagabundo tá lá', a dificuldade de manter o eixo pode revelar falhas na comunicação entre o seu cérebro e o seu corpo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:00

Baseado no meme
Baseado no meme "não consegue andar em linha reta", saiba por que o ato é um teste vital para a saúde Crédito: Reprodução IA

Quem anda pelo universo digital já pode ter se deparado com o icônico meme do Walace Borges, comentarista da TNT Sports, soltando a frase: ““E vagabundo tá lá: 'será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta'.

Na época, a corneta era para a condição física do Neymar e as dúvidas sobre como ele chegaria para a Copa de 2026. Mas, brincadeiras à parte, a fala do Walace levanta um ponto que vai muito além do futebol, mas é questão de saúde.

Se você não quer ficar igual ao Neymar que, segundo as más línguas, “não consegue mais andar em linha reta”, este texto é para você.

Neymar

Neymar por Reprodução
Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
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Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
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Neymar por Reprodução

O simples ato de ‘andar em linha reta’

Às vezes, a gente se perde na complexidade da medicina moderna, com seus exames caros e máquinas gigantescas, e acaba esquecendo que o nosso próprio corpo dá sinais claros e imediatos.

Um desses sinais é o simples ato de caminhar em linha reta. Pode parecer um teste de bafômetro ou apenas uma tarefa boba, mas esse movimento expõe a real situação do seu sistema nervoso central.

Quando alguém pede para você colocar um pé exatamente à frente do outro, ele não está só checando se você vai cair. Ele está testando um alinhamento neural complexo e absoluto.

Manter o eixo é, literalmente, o seu cérebro mostrando que está tudo em ordem, ou dando o alerta de que algo precisa de atenção urgente.

O que acontece dentro de você durante o passo a passo

Para manter a trajetória sem desvios, o cérebro precisa processar múltiplos sinais sensoriais em frações de segundo.

Esse esforço consciente para manter a estabilidade no espaço físico aciona redes neurais de alta velocidade localizadas na base do cérebro.

Vários elementos biológicos são recrutados simultaneamente para garantir que você não caia:

  • Visão: capacidade periférica e percepção de profundidade. 
  • Força muscular: contração das pernas e do núcleo abdominal (core). 
  • Reflexos: o tempo exato de resposta dos tendões e articulações. 
  • Sistema Vestibular: os líquidos localizados nos ossos internos do ouvido, que funcionam como um mecanismo natural de calibração do corpo.

A importância da prevenção

Identificar a perda frequente de firmeza nas pernas é o primeiro passo para proteger a mobilidade a longo prazo.

Apenas um especialista pode separar o que é um desgaste natural do envelhecimento de uma deficiência motora ativa.

Realizar avaliações motoras frequentes previne complicações ortopédicas severas originadas de sintomas de desequilíbrio que, no início, podem parecer inofensivos.

A saúde neurológica depende da sincronia perfeita entre fluxo sanguíneo e atividade elétrica; portanto, fique atento aos seus passos.

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