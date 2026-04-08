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O que muda na Copa do Mundo 2026? Veja novo sistema de grupos, fases e jogos

Com a expansão para 48 seleções, o torneio terá 12 grupos de quatro equipes e uma fase de mata-mata inédita; entenda como os melhores terceiros colocados podem avançar



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:00

Entenda o novo regulamento da FIFA que adicionou 16 seleções ao torneio e mudou a dinâmica de classificação para as fases decisivas no Canadá, EUA e México Crédito: Adidas/Divulgação

A Copa do Mundo de 2026 terá novidades! Pela primeira vez, o torneio será sediado em três países simultaneamente, são eles: Canadá, Estados Unidos e México.

A Copa terá grandes mudanças envolvendo desde o número de participantes até a estrutura das fases eliminatórias. Confira a seguir as principais mudanças do torneio:

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026 1 de 42

Mais seleções e novos grupos

Em 2022, aconteceu a última edição da Copa do Mundo com 32 seleções e uma sede principal. Neste ano, a FIFA adicionou mais 16 países! E mesmo assim a Itália não foi para a Copa.

Essas equipes serão divididas em 12 grupos de quatro times cada. A dinâmica de classificação também mudou. Agora, avançam para a fase de mata-mata os dois melhores de cada chave (24 seleções) e mais oito melhores terceiros colocados para o mata-mata com 32 países.

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O caminho até a final ficou mais longo

Com o aumento de participantes, a Fifa incluiu uma etapa extra no mata-mata, com os 16-avos de final.

Agora, para erguer a taça, o campeão precisará entrar em campo oito vezes, e não mais sete como acontecia desde 1974. No total, o público poderá acompanhar 104 partidas, um salto expressivo em relação aos 64 jogos vistos no Catar em 2022.

Calendário e sedes históricas

A bola começa a rolar no dia 11 de junho de 2026, com o jogo de abertura no emblemático Estádio Azteca, na Cidade do México.

A competição terá 16 cidades-sede, distribuídas geograficamente em regiões (Oeste, Central e Leste) para tentar minimizar o desgaste das viagens.

As datas decisivas já estão marcadas:

Início do mata-mata: 28 de junho de 2026.

Disputa do terceiro lugar: 18 de julho de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Grande Final: 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey.

Regras e logística

Para garantir o espetáculo, a Fifa definiu que todos os campos terão grama natural. No que diz respeito aos elencos, cada treinador poderá convocar 26 jogadores, sendo que três devem ser obrigatoriamente goleiros.

Além disso, o regulamento prevê que cartões amarelos isolados acumulados até as quartas de final serão zerados para as semifinais, evitando que jogadores percam a grande final por excesso de cartões leves.