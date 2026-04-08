O que muda na Copa do Mundo 2026? Veja novo sistema de grupos, fases e jogos

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Raphael Miras
Agência Correio
Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:00
A Copa do Mundo de 2026 terá novidades! Pela primeira vez, o torneio será sediado em três países simultaneamente, são eles: Canadá, Estados Unidos e México.
A Copa terá grandes mudanças envolvendo desde o número de participantes até a estrutura das fases eliminatórias. Confira a seguir as principais mudanças do torneio:
Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026
Em 2022, aconteceu a última edição da Copa do Mundo com 32 seleções e uma sede principal. Neste ano, a FIFA adicionou mais 16 países! E mesmo assim a Itália não foi para a Copa.
Essas equipes serão divididas em 12 grupos de quatro times cada. A dinâmica de classificação também mudou. Agora, avançam para a fase de mata-mata os dois melhores de cada chave (24 seleções) e mais oito melhores terceiros colocados para o mata-mata com 32 países.
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Com o aumento de participantes, a Fifa incluiu uma etapa extra no mata-mata, com os 16-avos de final.
Agora, para erguer a taça, o campeão precisará entrar em campo oito vezes, e não mais sete como acontecia desde 1974. No total, o público poderá acompanhar 104 partidas, um salto expressivo em relação aos 64 jogos vistos no Catar em 2022.
A bola começa a rolar no dia 11 de junho de 2026, com o jogo de abertura no emblemático Estádio Azteca, na Cidade do México.
A competição terá 16 cidades-sede, distribuídas geograficamente em regiões (Oeste, Central e Leste) para tentar minimizar o desgaste das viagens.
As datas decisivas já estão marcadas:
Para garantir o espetáculo, a Fifa definiu que todos os campos terão grama natural. No que diz respeito aos elencos, cada treinador poderá convocar 26 jogadores, sendo que três devem ser obrigatoriamente goleiros.
Além disso, o regulamento prevê que cartões amarelos isolados acumulados até as quartas de final serão zerados para as semifinais, evitando que jogadores percam a grande final por excesso de cartões leves.
Com 104 jogos e quase 40 dias de competição, a Copa do Mundo de 2026 promete te oferecer uma diversidade de jogos sem precedentes, celebrando a paixão pelo esporte em uma escala a nível mundial.