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Celso Portiolli é investigado após cena bizarra de rã em liquidificador; veja vídeo

Ministério Público de São Paulo apura possível caso de maus-tratos a animal exibido no programa Domingo Legal

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:49

Celso Portiolli Crédito: Reprodução

O apresentador Celso Portiolli passou a ser alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo após a exibição de uma cena considerada polêmica no programa Domingo Legal. O caso veio à tona nesta terça-feira (7) e envolve a suspeita de maus-tratos a um animal durante um quadro da atração.

A apuração foi motivada por uma queixa-crime apresentada pelas organizações Canto Terra e Instituto Thaís Vidotto, após a repercussão do episódio exibido no dia 22 de março.

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A cena ocorreu durante o quadro “Cardápio Surpresa”, no qual um chef apresenta pratos considerados exóticos a convidados. Durante a gravação, uma rã utilizada na dinâmica escapou no estúdio, levando o apresentador a correr pelo cenário para tentar capturá-la.

Na sequência, a cozinheira responsável afirmou que outras rãs teriam sido trituradas no liquidificador para o preparo de uma sopa que seria experimentada pelos participantes do quadro.

A repercussão negativa foi imediata. Entidades ligadas à causa animal divulgaram notas de repúdio e classificaram o conteúdo como inadequado para os padrões atuais da televisão.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o SBT informou que não vai comentar o caso neste momento. O apresentador também não se pronunciou.