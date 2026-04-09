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Celso Portiolli é investigado após cena bizarra de rã em liquidificador; veja vídeo

Ministério Público de São Paulo apura possível caso de maus-tratos a animal exibido no programa Domingo Legal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:49

Celso Portiolli
Celso Portiolli Crédito: Reprodução

O apresentador Celso Portiolli passou a ser alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo após a exibição de uma cena considerada polêmica no programa Domingo Legal. O caso veio à tona nesta terça-feira (7) e envolve a suspeita de maus-tratos a um animal durante um quadro da atração.

A apuração foi motivada por uma queixa-crime apresentada pelas organizações Canto Terra e Instituto Thaís Vidotto, após a repercussão do episódio exibido no dia 22 de março.

Celso Portiolli

Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação
Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro por conta de um meme que nasceu em 2010 por Reprodução/Redes sociais
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Em entrevista ao podcast Flow, Celso Portiolli disse que a piada nasceu em Portugal e depois foi trazida ao Brasil por Reprodução/Redes sociais
Todos os anos, no dia 11 de setembro, o nome de Celso Portiolli volta aos assuntos mais comentados das redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Montagem de foto de Celso Portiolli dentro de um avião com duas torres ao fundo por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli emocionou público por Reprodução
Celso Portiolli chora ao vivo por Reprodução / SBT
Celso Portiolli e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Celso Portiolli por Francisco Cepeda
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Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação

A cena ocorreu durante o quadro “Cardápio Surpresa”, no qual um chef apresenta pratos considerados exóticos a convidados. Durante a gravação, uma rã utilizada na dinâmica escapou no estúdio, levando o apresentador a correr pelo cenário para tentar capturá-la.

Na sequência, a cozinheira responsável afirmou que outras rãs teriam sido trituradas no liquidificador para o preparo de uma sopa que seria experimentada pelos participantes do quadro.

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A repercussão negativa foi imediata. Entidades ligadas à causa animal divulgaram notas de repúdio e classificaram o conteúdo como inadequado para os padrões atuais da televisão.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o SBT informou que não vai comentar o caso neste momento. O apresentador também não se pronunciou.

O Ministério Público iniciou diligências para verificar a veracidade das denúncias. Tanto o comunicador quanto a emissora devem ser notificados nos próximos dias para apresentar esclarecimentos.

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