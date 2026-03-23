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Cérebro é o segundo intestino: por que a dieta de fim de semana está afetando seu humor hoje

Pesquisas indicam que escolhas alimentares do fim de semana podem alterar a microbiota intestinal e afetar o bem-estar nos dias seguintes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio

  • Agência Correio

  • Helena Merencio

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:00

Não existe um “reset” imediato, mas ajustes simples na rotina já podem refletir em energia, digestão e bem-estar
Não existe um “reset” imediato, mas ajustes simples na rotina já podem refletir em energia, digestão e bem-estar Crédito: Freepik

Aquele mau-humor de segunda-feira pode estar além do cansaço. Estudos recentes têm aprofundado a relação entre intestino e cérebro. Evidências sugerem que exageros alimentares, como consumo de álcool e ultraprocessados, podem influenciar o humor, energia e concentração.

O eixo intestino-cérebro mostra que digestão e saúde mental estão conectadas, e alterações na microbiota podem interferir na produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar.

Iogurte - saúde e alimentação

A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais (Imagem: itor | Shutterstock) por
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) por Imagem: nesavinov | Shutterstock
Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock) por
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A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock

Pesquisas publicadas na Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology destacam que as bactérias intestinais participam da produção de substâncias que modulam emoções e outras funções cerebrais, reforçando a importância da microbiota na saúde mental.

O papel do eixo intestino-cérebro

O intestino contém trilhões de microrganismos que auxiliam na digestão, imunidade e comunicação com o cérebro.

Cerca de 90% da serotonina do organismo é produzida nesse órgão, neurotransmissor essencial para regular humor, sono e sensação de bem-estar.

Dietas ricas em açúcar, álcool e ultraprocessados reduzem a diversidade bacteriana e favorecem a inflamação. Essas alterações podem se manifestar em ansiedade, fadiga e irritabilidade, e estudos indicam impacto também na depressão.

Nutricionistas destacam que hábitos alimentares equilibrados promovem um intestino saudável e maior estabilidade emocional.

Nervo vago: a linha direta com o cérebro

A comunicação entre intestino e cérebro ocorre em grande parte pelo nervo vago, que transmite sinais sobre digestão, inflamação e estado metabólico.

O cérebro interpreta essas informações e ajusta hormônios e neurotransmissores conforme necessário.

Quando a microbiota está equilibrada, essa comunicação funciona de forma eficaz. Inflamação intestinal, no entanto, envia sinais negativos, podendo causar cansaço, irritabilidade e dificuldade de concentração: efeitos relatados após períodos de alimentação desequilibrada.

Alimentos que ajudam ou prejudicam a microbiota

Alguns alimentos fortalecem a microbiota, enquanto outros a prejudicam. Produtos fermentados, ricos em probióticos naturais, favorecem o crescimento de bactérias benéficas. Exemplos incluem iogurte natural, kefir, chucrute, missô e kimchi. Esses alimentos contribuem para digestão e imunidade, como destacado em matérias sobre probióticos e saúde intestinal.

Ultraprocessados com altos níveis de açúcar, sódio e aditivos tendem a reduzir a diversidade bacteriana e estimular a inflamação.

Estudos recentes mostram que excesso de sal, por exemplo, prejudica microrganismos benéficos e compromete a saúde intestinal.

Estratégias para melhorar bem-estar rapidamente

Embora alterações na microbiota ocorram ao longo do tempo, pequenas mudanças podem melhorar rapidamente a sensação de bem-estar.

Entre as medidas recomendadas por nutricionistas estão aumentar a ingestão de fibras, consumir alimentos fermentados, beber mais água, reduzir ultraprocessados e álcool, além de priorizar sono e atividade física.

Fibras presentes em frutas e cereais integrais alimentam bactérias benéficas e favorecem a digestão.

Aumentar líquidos e nutrientes após exageros alimentares ajuda a aliviar desconfortos e melhora o humor, conforme orientações publicadas em matérias sobre alimentação saudável.

Não existe um “reset” imediato, mas ajustes simples na rotina já podem refletir em energia, digestão e bem-estar.

Especialistas reforçam que consistência é fundamental: hábitos regulares são mais eficazes que soluções rápidas para manter a microbiota saudável e o equilíbrio emocional.

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