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Chamado de Tio Roby, cantor Robyssão conquista nova geração e repercute nas redes sociais: ‘Fico lisonjeado’

Conhecido como ‘O Rei do Pagodão’ cantor tem atraído fãs da geração Z

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:30

Robyssão
Robyssão Crédito: Divulgação

Olhar para o passado pode ser o ponto de partida para revisitar a própria história e repensar escolhas. Robson Adorno, o Robyssão, de 46 anos, construiu uma trajetória marcada por desafios até se consolidar como o “Rei do Pagodão”. Hoje, arrasta multidões — inclusive jovens da geração Z — que o apelidaram de “Tio Roby”, refletindo sua experiência no pagodão baiano, ritmo que ecoa pelas ruas, becos, vielas e paredões de Salvador.

Com correntão, sua marca registrada, clássico chapéu de aba reta, e óculos de lente colorida, Robyssão parece ter saltado de um clipe musical, e revela com orgulho sua relação com a nova geração.

Robyssão

Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais
Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais
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Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais
Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais
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Cantor Robyssão por Reprodução | Redes Sociais

“Essa turma da geração Z, consumindo minhas músicas, indo pros shows, comprando ingressos, fico ao mesmo tempo surpreso porque é atípico, não é muito comum você ver essa turma consumir o trabalho de um artista considerado das antigas. É um sinal de que o trabalho está dando certo e paulatinamente a gente vai a cada ano conquistando mais público e espaço”, disse em entrevista ao jornal CORREIO.

@btfofo Com o pai é mais caro?@Robyssão #robyssao #foryou #fyp #pagodaobaiano #naipe ♬ som original - Kayque Cds09

Nas redes sociais, especialmente TikTok seus sucessos, quando ainda era vocalista da banda Black Style, como “Flexionando” e “Empurra” são trilha de vários vídeos de jovens que lotam seus shows ou usam as canções em vídeos descontraídos que repercutem nas redes sociais.

@galerashow_ Ninguém fica parado ??? #robyssao #pagodebaiano #videoviralitiktok ♬ A Pedido Delas - Bailão do Robyssão

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Robyssão

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