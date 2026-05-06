Chamado de Tio Roby, cantor Robyssão conquista nova geração e repercute nas redes sociais: ‘Fico lisonjeado’

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Felipe Sena
Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:30
Olhar para o passado pode ser o ponto de partida para revisitar a própria história e repensar escolhas. Robson Adorno, o Robyssão, de 46 anos, construiu uma trajetória marcada por desafios até se consolidar como o “Rei do Pagodão”. Hoje, arrasta multidões — inclusive jovens da geração Z — que o apelidaram de “Tio Roby”, refletindo sua experiência no pagodão baiano, ritmo que ecoa pelas ruas, becos, vielas e paredões de Salvador.
Com correntão, sua marca registrada, clássico chapéu de aba reta, e óculos de lente colorida, Robyssão parece ter saltado de um clipe musical, e revela com orgulho sua relação com a nova geração.
Robyssão
“Essa turma da geração Z, consumindo minhas músicas, indo pros shows, comprando ingressos, fico ao mesmo tempo surpreso porque é atípico, não é muito comum você ver essa turma consumir o trabalho de um artista considerado das antigas. É um sinal de que o trabalho está dando certo e paulatinamente a gente vai a cada ano conquistando mais público e espaço”, disse em entrevista ao jornal CORREIO.
Nas redes sociais, especialmente TikTok seus sucessos, quando ainda era vocalista da banda Black Style, como “Flexionando” e “Empurra” são trilha de vários vídeos de jovens que lotam seus shows ou usam as canções em vídeos descontraídos que repercutem nas redes sociais.