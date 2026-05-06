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Chamado de Tio Roby, cantor Robyssão conquista nova geração e repercute nas redes sociais: ‘Fico lisonjeado’

Conhecido como ‘O Rei do Pagodão’ cantor tem atraído fãs da geração Z

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:30

Robyssão Crédito: Divulgação

Olhar para o passado pode ser o ponto de partida para revisitar a própria história e repensar escolhas. Robson Adorno, o Robyssão, de 46 anos, construiu uma trajetória marcada por desafios até se consolidar como o “Rei do Pagodão”. Hoje, arrasta multidões — inclusive jovens da geração Z — que o apelidaram de “Tio Roby”, refletindo sua experiência no pagodão baiano, ritmo que ecoa pelas ruas, becos, vielas e paredões de Salvador.

Com correntão, sua marca registrada, clássico chapéu de aba reta, e óculos de lente colorida, Robyssão parece ter saltado de um clipe musical, e revela com orgulho sua relação com a nova geração.

Robyssão 1 de 12

“Essa turma da geração Z, consumindo minhas músicas, indo pros shows, comprando ingressos, fico ao mesmo tempo surpreso porque é atípico, não é muito comum você ver essa turma consumir o trabalho de um artista considerado das antigas. É um sinal de que o trabalho está dando certo e paulatinamente a gente vai a cada ano conquistando mais público e espaço”, disse em entrevista ao jornal CORREIO.