Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chegou a hora: 3 signos entram em fase de coragem, conquistas e mudanças neste sábado (6)

Previsão do tarot aponta energia favorável para decisões importantes, crescimento pessoal e oportunidades que podem abrir novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado, 6 de junho, chega carregada de movimento para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, o dia favorece atitudes mais corajosas, decisões que vinham sendo adiadas e oportunidades capazes de gerar transformações importantes nas próximas semanas.

Para Áries, o momento é de iniciativa. As cartas indicam que o signo estará mais determinado a assumir riscos calculados e a buscar objetivos que pareciam distantes. Questões ligadas ao trabalho, dinheiro e projetos pessoais ganham força. A energia favorece quem estiver disposto a agir em vez de esperar.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Já Libra vive um período de renovação. O tarot aponta mais clareza emocional para encerrar situações desgastadas e abrir espaço para novas experiências. Conversas importantes podem destravar relacionamentos, parcerias e decisões que vinham causando dúvidas há algum tempo.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Para Capricórnio, o dia tende a trazer reconhecimento e sensação de avanço. As cartas mostram que esforços realizados nos últimos meses começam a produzir resultados mais concretos. O momento favorece negociações, planejamento financeiro e passos importantes rumo a objetivos de longo prazo.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

A leitura também sugere que este sábado será marcada por mais confiança nas próprias escolhas. O tarot indica uma energia de coragem para enfrentar desafios, abandonar inseguranças e investir em mudanças que podem gerar crescimento pessoal e profissional.

Para quem pertence a um desses três signos, a recomendação é aproveitar o dia para agir, iniciar projetos e dar atenção às oportunidades que surgirem de forma inesperada. Em muitos casos, pequenos movimentos podem abrir portas para conquistas maiores ao longo do mês.

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - ‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?