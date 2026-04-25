Chegou a hora de mudar: Gêmeos, Libra, Touro e Virgem vê a vida agitar neste sábado (25 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 25 de abril de 2026 às 07:30
Em 2026 o céu recebe um dos movimentos mais importantes da astrologia. Urano, o planeta das mudanças repentinas acaba de iniciar uma jornada pelo signos de Gêmeos.
A combinação promete acelerar o ritmo das informações e transformar a forma de pensar. Por isso, é importante se preparar para uma fase de muitas descobertas e ideias que surgem. É comum sentir vontade de aprender coisas diferentes e expandir conhecimentos. Confira previsão de João Bidu:
Gêmeos e Libra sentirão um impulso extra de liberdade. Projetos inovadores e viagens rápidas podem surgir como oportunidades de ouro.
Características dos signos Ascendentes
Touro e Virgem precisarão de mais flexibilidade. O segredo será não resistir às mudanças que a vida começar a apresentar.