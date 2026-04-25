SIGNOS

Chegou a hora de mudar: Gêmeos, Libra, Touro e Virgem vê a vida agitar neste sábado (25 de abril)

Momento é de mudanças e novas decisões

Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07:30

Signos sentirão vontade de mudança Crédito: Imagem gerada por IA

Em 2026 o céu recebe um dos movimentos mais importantes da astrologia. Urano, o planeta das mudanças repentinas acaba de iniciar uma jornada pelo signos de Gêmeos.

A combinação promete acelerar o ritmo das informações e transformar a forma de pensar. Por isso, é importante se preparar para uma fase de muitas descobertas e ideias que surgem. É comum sentir vontade de aprender coisas diferentes e expandir conhecimentos. Confira previsão de João Bidu:

Gêmeos e Libra

Gêmeos e Libra sentirão um impulso extra de liberdade. Projetos inovadores e viagens rápidas podem surgir como oportunidades de ouro.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4

Touro e Virgem