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Chegou a hora de mudar: Gêmeos, Libra, Touro e Virgem vê a vida agitar neste sábado (25 de abril)

Momento é de mudanças e novas decisões

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07:30

Signos sentirão vontade de mudança
Signos sentirão vontade de mudança Crédito: Imagem gerada por IA

Em 2026 o céu recebe um dos movimentos mais importantes da astrologia. Urano, o planeta das mudanças repentinas acaba de iniciar uma jornada pelo signos de Gêmeos.

A combinação promete acelerar o ritmo das informações e transformar a forma de pensar. Por isso, é importante se preparar para uma fase de muitas descobertas e ideias que surgem. É comum sentir vontade de aprender coisas diferentes e expandir conhecimentos. Confira previsão de João Bidu:

Gêmeos e Libra

Gêmeos e Libra sentirão um impulso extra de liberdade. Projetos inovadores e viagens rápidas podem surgir como oportunidades de ouro.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
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Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Touro e Virgem

Touro e Virgem precisarão de mais flexibilidade. O segredo será não resistir às mudanças que a vida começar a apresentar.

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Signos

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