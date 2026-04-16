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Cheiro de rico gastando pouco: 5 body splashes com fragrâncias idênticas a perfumes internacionais caríssimos

Perfumes com notas sofisticadas fixam por muito tempo

Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:19

Perfumes masculinos imitam internacionais Crédito: Reprodução | Freepik

As fragâncias eau de parfum são desejos de muitos. Com cheiro marcante e que marca presença em muitos lugares, os perfumes internacionais, no entanto, custam caro, e muitas vezes, não cabem no bolso de muitas pessoas. Por isso, foram criadas colônias, e especialmente bodys splashes, que tem cheiro quase igual ou idêntico a fragrâncias caríssimas. Confira lista:

1 - Body Men Barbarius - Sauvage Dior

Body Men Barbarius - Sauvage Dior Crédito: Reprodução

Um dos body splashes mais comentados do momento nas redes sociais é o Body Men Barbarius. Nas redes, influenciadores digitais e internautas têm comentado que a fragrância tem o cheiro muito parecido com o Sauvage da Dior, que chega a custar mais de R$ 800. Com bom custo benefício e fixação boa, o body splash custa cerca de R$ 45.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

2 - Banker - One Million

Banker - One Million Crédito: Reprodução

O One Million é um dos perfumes masculinos mais conhecidos. Com uma embalagem icônica inspirada numa barra de ouro, e aroma doce, sedutor e com alta fixação, o perfume chega a custar mais de R$ 700. No entanto, é possível encontrar uma versão mais acessível, como o Banker, da Primacial, que custa R$ 45.

3 - Adventus - Creed Aventus

Adventus - Creed Aventus Crédito: Reprodução

O Adventus, também da Primacial, custa R$ 45 e é inspirado no Creed Aventus, um perfume pode custar mais de R$ 2.500. O Aventus é um perfume de nicho, conhecido pelo seu aroma Chipre Frutado que combina abacaxi, bergamota, groselha preta e uma basa esfumaçada de bétula e musgo de carvalho.

4 - Bold Homme - Bleu de Chanel

Bold Home - Bleu de Chanel Crédito: Reprodução

O body splash Bold Home é inspirado em uma das fragrâncias masculinas mais clássicas da perfumaria masculina, o Bleu de Chanel, e custa R$ 60. Com uma fragrância aromática, combina notas cítricas vibrantes (maçã, bergamota, toranja e bergamota) com um fundo amadeirado de musk, patchouli e musgo de carvalho, ideal para uso diário ou ocasiões especiais. Já o Bleu de Chanel chega a custar mais de R$ 1.000.

5 - Seduction Homme - Acqua di Giò (Giorgio Armani)

Seduction Homme - Acqua di Giò (Giorgio Armani) Crédito: Reprodução