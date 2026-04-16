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Cheiro de rico gastando pouco: 5 body splashes com fragrâncias idênticas a perfumes internacionais caríssimos

Perfumes com notas sofisticadas fixam por muito tempo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:19

Perfumes masculinos imitam internacionais
Perfumes masculinos imitam internacionais Crédito: Reprodução | Freepik

As fragâncias eau de parfum são desejos de muitos. Com cheiro marcante e que marca presença em muitos lugares, os perfumes internacionais, no entanto, custam caro, e muitas vezes, não cabem no bolso de muitas pessoas. Por isso, foram criadas colônias, e especialmente bodys splashes, que tem cheiro quase igual ou idêntico a fragrâncias caríssimas. Confira lista:

1 - Body Men Barbarius - Sauvage Dior

Body Men Barbarius - Sauvage Dior
Body Men Barbarius - Sauvage Dior Crédito: Reprodução

Um dos body splashes mais comentados do momento nas redes sociais é o Body Men Barbarius. Nas redes, influenciadores digitais e internautas têm comentado que a fragrância tem o cheiro muito parecido com o Sauvage da Dior, que chega a custar mais de R$ 800. Com bom custo benefício e fixação boa, o body splash custa cerca de R$ 45.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

2 - Banker - One Million

Banker - One Million
Banker - One Million Crédito: Reprodução

O One Million é um dos perfumes masculinos mais conhecidos. Com uma embalagem icônica inspirada numa barra de ouro, e aroma doce, sedutor e com alta fixação, o perfume chega a custar mais de R$ 700. No entanto, é possível encontrar uma versão mais acessível, como o Banker, da Primacial, que custa R$ 45.

3 - Adventus - Creed Aventus

Adventus - Creed Aventus
Adventus - Creed Aventus Crédito: Reprodução

O Adventus, também da Primacial, custa R$ 45 e é inspirado no Creed Aventus, um perfume pode custar mais de R$ 2.500. O Aventus é um perfume de nicho, conhecido pelo seu aroma Chipre Frutado que combina abacaxi, bergamota, groselha preta e uma basa esfumaçada de bétula e musgo de carvalho.

4 - Bold Homme - Bleu de Chanel

Bold Home - Bleu de Chanel
Bold Home - Bleu de Chanel Crédito: Reprodução

O body splash Bold Home é inspirado em uma das fragrâncias masculinas mais clássicas da perfumaria masculina, o Bleu de Chanel, e custa R$ 60. Com uma fragrância aromática, combina notas cítricas vibrantes (maçã, bergamota, toranja e bergamota) com um fundo amadeirado de musk, patchouli e musgo de carvalho, ideal para uso diário ou ocasiões especiais. Já o Bleu de Chanel chega a custar mais de R$ 1.000.

5 - Seduction Homme - Acqua di Giò (Giorgio Armani)

Seduction Homme - Acqua di Giò (Giorgio Armani)
Seduction Homme - Acqua di Giò (Giorgio Armani) Crédito: Reprodução

Lançado em 2019, o body splash é amadeirado aromático masculino, conhecido por ser versátil, fresco e com bom custo-benefício, custando R$ 60, com fixação de até 7. O Acqua di Giò custa cerca de R$ 450.

Tags:

Perfumes Perfume Body Splash

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