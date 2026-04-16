Cheiro de rico gastando pouco: 5 body splashes com fragrâncias idênticas a perfumes internacionais caríssimos

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Felipe Sena
Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:19
As fragâncias eau de parfum são desejos de muitos. Com cheiro marcante e que marca presença em muitos lugares, os perfumes internacionais, no entanto, custam caro, e muitas vezes, não cabem no bolso de muitas pessoas. Por isso, foram criadas colônias, e especialmente bodys splashes, que tem cheiro quase igual ou idêntico a fragrâncias caríssimas. Confira lista:
Um dos body splashes mais comentados do momento nas redes sociais é o Body Men Barbarius. Nas redes, influenciadores digitais e internautas têm comentado que a fragrância tem o cheiro muito parecido com o Sauvage da Dior, que chega a custar mais de R$ 800. Com bom custo benefício e fixação boa, o body splash custa cerca de R$ 45.
Perfume ideal para cada signo
O One Million é um dos perfumes masculinos mais conhecidos. Com uma embalagem icônica inspirada numa barra de ouro, e aroma doce, sedutor e com alta fixação, o perfume chega a custar mais de R$ 700. No entanto, é possível encontrar uma versão mais acessível, como o Banker, da Primacial, que custa R$ 45.
O Adventus, também da Primacial, custa R$ 45 e é inspirado no Creed Aventus, um perfume pode custar mais de R$ 2.500. O Aventus é um perfume de nicho, conhecido pelo seu aroma Chipre Frutado que combina abacaxi, bergamota, groselha preta e uma basa esfumaçada de bétula e musgo de carvalho.
O body splash Bold Home é inspirado em uma das fragrâncias masculinas mais clássicas da perfumaria masculina, o Bleu de Chanel, e custa R$ 60. Com uma fragrância aromática, combina notas cítricas vibrantes (maçã, bergamota, toranja e bergamota) com um fundo amadeirado de musk, patchouli e musgo de carvalho, ideal para uso diário ou ocasiões especiais. Já o Bleu de Chanel chega a custar mais de R$ 1.000.
Lançado em 2019, o body splash é amadeirado aromático masculino, conhecido por ser versátil, fresco e com bom custo-benefício, custando R$ 60, com fixação de até 7. O Acqua di Giò custa cerca de R$ 450.