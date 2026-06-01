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Cidade que parece ter saído de sonho retrô impressiona com roupas vitorianas, trens a vapor e prédios futuristas

No interior da Nova Zelândia, o destino reúne prédios históricos, locomotivas, trajes vitorianos e um retrofuturismo raro de ver ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:09

Roupas que mesclam o retrô com o futurista são a norma do steampunk
Roupas que mesclam o retrô com o futurista são a norma do steampunk Crédito: Reprodução / YouTube / Frank

Ōamaru, cidade no interior da Nova Zelândia, é conhecida como a “Capital do Steampunk” mundial. O destino está entre os mais excêntricos da Oceania e já entrou para o Guinness, em 2016, pelo recorde de maior reunião de steampunks.

O município se destaca pelo retrofuturismo vitoriano. Na prática, isso significa uma cidade moderna que mistura elementos futuristas com referências antigas da era vitoriana. Esse espírito steampunk aparece nos prédios históricos, na moda e até no clima das ruas.

Ōamaru, a cidade steampunk

O steampunk é marcado pela tecnologia do futuro em uma lógica retrofuturista, como se o mundo tivesse evoluído de uma maneira diferente por Pseudopanax / Wikimedia Commons
A cidade até mesmo oferece serviços retrôs, como engraxates, por um punhado de dólares por Reprodução / YouTube
O Steampunk HQ é o coração da cultura steampunk na cidade e um dos principais cartões-postais por Pseudopanax / Wikimedia Commons
As atrações misturam a memória ferroviária da cidade com o retrofuturismo por Pseudopanax / Wikimedia Commons
Bem como arte com raízes tradicionais, na cultura originária maori por Pseudopanax / Wikimedia Commons
Em outras partes da cidade também existem estátuas e outros indicativos dessa cultura por Samuel Mann / Wikimedia Commons
A cidade conta com diversos festivais recorrentes, dentre eles os maiores são o Steampunk NZ Festival e Ōamaru Victorian Heritage Celebrations por Reprodução / YouTube
Roupas que mesclam o retrô com o futurista são a norma do steampunk por Reprodução / YouTube / Frank
Para aqueles que desejam aproveitar a cidade de outras formas, existem manifestações artísticas, como na Opera House por W. Bulach / Wikimedia Commons
A cidade teve que se reinventar após uma falência generalizada no século 19 e 20, a saída foi uma volta ao passado, baseada em nostalgia e mirando no turismo por Frank Arnold Coxhead / Wikimedia Commons
Boa parte das construções é feita de pedra, que era mais barata na ilha por Wendy Mann / Wikimedia Commons
O centro histórico da cidade conta com mais de 16 prédios restaurados do auge vitoriano da cidade, recuperados pelo Whitestone Civic Trust em uma iniciativa para reviver a cidade, econômica e culturalmente por W. Bulach / Wikimedia Commons
Como um destino na Oceania, a cidade também oferece turismo natural, como a Bushy Beach por Enrique Fernández / Wikimedia Commons
Há ainda na ilha uma reserva única de pinguins azuis que podem ser observados cruzando alguns pontos da cidade mais afastados do centro por Bernard Spragg. NZ / Wikimedia Commons
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O steampunk é marcado pela tecnologia do futuro em uma lógica retrofuturista, como se o mundo tivesse evoluído de uma maneira diferente por Pseudopanax / Wikimedia Commons

Como a cidade se tornou assim?

Ōamaru tem uma trajetória parecida com a de Paranapiacaba, no interior de São Paulo. As duas viveram um período de forte crescimento econômico, mas, depois de uma crise, entraram em decadência e precisaram encontrar uma nova identidade.

Nos dois casos, o caminho para a recuperação passou pela valorização da tradição. Na cidade neozelandesa, esse movimento foi impulsionado pelo Whitestone Civic Trust, que decidiu restaurar prédios históricos do auge vitoriano de Ōamaru e transformá-los em parte da identidade local.

Assim como as luzes de neon viraram uma assinatura visual de Chongqing, o retrofuturismo foi incorporado como marca de Ōamaru. Mesmo fora dos grandes eventos, é possível encontrar pessoas nas ruas usando roupas clássicas ou circulando em carros antigos.

Principais pontos de destaque

Para quem busca o steampunk em sua forma mais direta, o grande cartão-postal da cidade é o Steampunk HQ. Instalado em um antigo armazém abandonado, o espaço funciona como um museu interativo, com luzes, máquinas e muitas referências futuristas.

Para quem quiser mergulhar na parte vitoriana e histórica da cidade, saindo do punk, há o museu Whitestone City
Para quem quiser mergulhar na parte vitoriana e histórica da cidade, saindo do punk, há o museu Whitestone City Crédito: Grutness / Wikimedia Commons

Ainda quer ver mais steampunk? O Ōamaru Steam and Rail funciona como um museu vivo de ferro, fumaça e memória ferroviária. Já para quem gosta de arte, a cidade também conta com a Forrester Gallery e a Ōamaru Opera House.

Para os visitantes que preferem passeios mais tranquilos, o centro histórico do Heritage Precinct reúne ateliês, boutiques, construções antigas e praças que ajudam a reforçar a atmosfera vitoriana da cidade.

Outro destaque fica para a Colônia de Pinguins Azuis de Ōamaru, localizada em uma antiga pedreira da cidade
Outro destaque fica para a Colônia de Pinguins Azuis de Ōamaru, localizada em uma antiga pedreira da cidade Crédito: Richard Giddins / Wikimedia Commons

O que é o steampunk?

O steampunk é um subgênero retrofuturista da ficção científica. Ele retoma elementos do passado para construir um futuro alternativo, nostálgico e cheio de máquinas imaginadas a partir de tecnologias antigas.

Algumas obras famosas retrofuturistas são a série Fallout e o filme Quarteto Fantástico, de 2025
Algumas obras famosas retrofuturistas são a série Fallout e o filme Quarteto Fantástico, de 2025 Crédito: Divulgação / IMDb

Nesse tipo de estética, tecnologias arcaicas se tornam ultrafuturistas, como se o mundo tivesse seguido outro caminho de evolução. No caso do steampunk, a inspiração principal vem da era vitoriana e do auge da Revolução Industrial movida a vapor.

Um dos principais nomes do steampunk moderno é o jogo francês Clair Obscur: Expedition 33, vencedor de prêmio de Melhor Jogo do Ano em 2026
Um dos principais nomes do steampunk moderno é o jogo francês Clair Obscur: Expedition 33, vencedor de prêmio de Melhor Jogo do Ano em 2026 Crédito: Reprodução / YouTube

Segundo estudo do pesquisador Constantine Sedikides e outros autores, publicado em 2016, a nostalgia fortalece a sensação de continuidade do eu e amplia o sentimento de conexão social. O que ajuda a explicar parte do apelo atual do retrofuturismo.

Ao juntar imagens do passado com projeções de futuro, essa estética transforma a novidade em algo familiar e menos ameaçador. Dessa forma, oferece uma espécie de conforto simbólico em um período marcado por mudanças rápidas, avanços tecnológicos e incertezas.

Mais do que revisitar máquinas antigas ou fantasias de época, o retrofuturismo mostra uma tentativa de imaginar o amanhã sem abandonar totalmente as referências afetivas que ainda dão identidade, sentido e segurança à sociedade.

Simulação de uma cidade steampunk feita a partir de inteligência artificial.

Tags:

Turismo Nova Zelândia

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