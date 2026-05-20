Cientistas conseguem feito único ao criar cristais visíveis capazes de aprisionar o próprio tempo

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:13
Cientistas conseguiram criar em laboratório um cristal do tempo visível, uma forma rara de matéria em que não só a matéria está nos cristais, mas também padrões temporais. Imagine um relógio sem eletricidade, mas cujos ponteiros e engrenagens giram sozinhos por toda a eternidade.
Ivan Smalyukhprofessor de física e coautor do estudo em comunicado da Universidade do Colorado
Algumas das principais questões atuais da física quântica
Um cristal comum, como sal ou diamante, tem átomos organizados em padrões que se repetem no espaço. Um cristal do tempo segue outro padrão: ele se repete em ciclos temporais, como se tivesse um ritmo próprio. Assim como um relógio.
A ideia foi proposta em 2012 pelo físico Frank Wilczek. Na época, esse era um feito distante demais da realidade experimental. Porém, cientistas em pouco mais de uma década conseguiram não só criar cristais do tempo em sistemas quânticos, mas ultrapassaram uma grande barreira.
O grande diferencial dos cristais apresentados no estudo da Universidade do Colorado em Boulder é a visibilidade. Antes, os cristais do tempo eram observados por sinais indiretos, geralmente em ambientes quânticos complexos.
Agora, o padrão pode ser acompanhado diretamente pelo microscópio e, em condições específicas, a olho nu.
No estudo publicado na revista Nature Materials, os pesquisadores usaram uma fina célula de vidro com cristais líquidos em formato de bastonete. Cristais semelhantes àqueles utilizados em telas digitais.
As placas foram revestidas com moléculas sensíveis à luz. Quando receberam iluminação azul constante, essas moléculas se reorientaram e empurraram os cristais líquidos para esse padrão de movimento contínuo.
Na prática, surgiram listras que se moviam e voltavam a formar padrões parecidos. A imagem lembra faixas coloridas vistas ao microscópio, mas o comportamento por trás dela é bem mais profundo.
Ivan Smalyukh
Os próprios pesquisadores citam aplicações em dispositivos ópticos, telecomunicações, criptografia e sistemas contra falsificação. A ideia é usar padrões que mudam no tempo como uma assinatura difícil de copiar.
Um exemplo possível seria uma marca d’água temporal em documentos, cédulas ou etiquetas de segurança. Em vez de verificar apenas uma imagem parada, o sistema analisaria um padrão que aparece em movimento quando recebe luz.
Apesar do nome chamativo, o cristal do tempo não funciona sozinho para sempre. Ele precisa da luz como fonte externa de energia para manter as moléculas em movimento e sustentar o ciclo observado.
Sempre é bom frisar esse ponto, pois ele pode gerar confusões. O material não produz energia gratuita, não rompe leis da física nem abre caminho para viagens no tempo. Como foi comentado por alguns usuários das redes sociais.