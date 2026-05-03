Confira a programação do Coité Folia para este domingo (3)

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:30
Depois de três dias de circuito cheio, o Coité Folia 2026 chega ao domingo (3) com uma programação pensada para fechar a edição em alta. O último dia da festa em Conceição do Coité reúne nomes populares de diferentes estilos e deve atrair grande público ao circuito.
Entre os principais destaques estão Durval Lelys, um dos ícones do axé, Edson Gomes, referência do reggae nacional, e Robyssão, nome tradicional do pagode baiano.
Programação do Coité Folia
Também se apresentam Isaque, Trem da Alegria, Bloco da Paz, Ki-Pegada, Na Madrugada, Fred Nunes, Hot Sound, O Clandestino e Jamaica Moreno.
A mistura de ritmos marca o encerramento de uma das micaretas mais tradicionais do interior da Bahia, que mais uma vez movimenta a região sisaleira com música, turismo e celebração popular.