MICARETA

Confira a programação do Coité Folia para este domingo (3)

Durval Lelys, Edson Gomes e Robyssão comandam o último dia da micareta, que se despede em ritmo de festa

Heider Sacramento

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:30

Domingo do Coité Folia termina com Durval Lelys e Edson Gomes no circuito Crédito: Divulgação

Depois de três dias de circuito cheio, o Coité Folia 2026 chega ao domingo (3) com uma programação pensada para fechar a edição em alta. O último dia da festa em Conceição do Coité reúne nomes populares de diferentes estilos e deve atrair grande público ao circuito.

Entre os principais destaques estão Durval Lelys, um dos ícones do axé, Edson Gomes, referência do reggae nacional, e Robyssão, nome tradicional do pagode baiano.

Programação do Coité Folia 1 de 4

Também se apresentam Isaque, Trem da Alegria, Bloco da Paz, Ki-Pegada, Na Madrugada, Fred Nunes, Hot Sound, O Clandestino e Jamaica Moreno.