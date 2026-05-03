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Confira a programação do Coité Folia para este domingo (3)

Durval Lelys, Edson Gomes e Robyssão comandam o último dia da micareta, que se despede em ritmo de festa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:30

Quinta do Coité Folia começa com Tomate e Kannário no circuito
Domingo do Coité Folia termina com Durval Lelys e Edson Gomes no circuito Crédito: Divulgação

Depois de três dias de circuito cheio, o Coité Folia 2026 chega ao domingo (3) com uma programação pensada para fechar a edição em alta. O último dia da festa em Conceição do Coité reúne nomes populares de diferentes estilos e deve atrair grande público ao circuito.

Entre os principais destaques estão Durval Lelys, um dos ícones do axé, Edson Gomes, referência do reggae nacional, e Robyssão, nome tradicional do pagode baiano.

Programação do Coité Folia

Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
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Programação do Coité Folia por Divulgação

Também se apresentam Isaque, Trem da Alegria, Bloco da Paz, Ki-Pegada, Na Madrugada, Fred Nunes, Hot Sound, O Clandestino e Jamaica Moreno.

A mistura de ritmos marca o encerramento de uma das micaretas mais tradicionais do interior da Bahia, que mais uma vez movimenta a região sisaleira com música, turismo e celebração popular.

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