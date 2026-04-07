Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem invade celular de Virginia e famosos podem estar envolvidos, diz programa

Conversas são de Virginia com Herbert Gomes, seu amigo íntimo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 16:51

Conversas íntimas de Virginia teriam sido vazadas
Conversas íntimas de Virginia teriam sido vazadas Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca está envolvida em mais uma polêmica, após conversas comprometedoras entre a empresária e Herbert Gomes teriam sido divulgadas após um homem invadir a conta da influencer no Instagram do ex-assessor e amigo íntimo de Virginia.

A informação foi divulgada pelo programa Melhor da Tarde, da Band. O suspeito teria invadido a rede social e tentado vender as informações das trocas de mensagens com a empresária a veículos de comunicação e páginas nas redes sociais.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Irmão de Virgínia posta mensagem sobre 'discórdia entre irmãos' após não ser convidado para festa

Irmão de Virgínia posta mensagem sobre 'discórdia entre irmãos' após não ser convidado para festa

Imagem - Vini Jr. abre álbum de fotos e se declara para Virginia em post de aniversário: 'Te amo'

Vini Jr. abre álbum de fotos e se declara para Virginia em post de aniversário: 'Te amo'

Imagem - Após tretas recentes, Zé Felipe manda recado para Virginia Fonseca; veja

Após tretas recentes, Zé Felipe manda recado para Virginia Fonseca; veja

O invasor teria tido acesso a mais de 80 páginas de conversas sigilosas. Além disso, outros famosos estariam envolvidos no caso.

Segundo o Metrópoles, a influenciadora foi a responsável por avisar o ex-assessor depois de ser informada da tentativa de venda das conversas. O caso foi denunciado por Herbert Gomes e deverá ser investigado pela polícia. Até o momento, Hebert e Virginia não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Tags:

Virginia

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs

Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs
Imagem - Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix

Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix