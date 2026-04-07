ENTENDA

Homem invade celular de Virginia e famosos podem estar envolvidos, diz programa

Conversas são de Virginia com Herbert Gomes, seu amigo íntimo

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 16:51

Conversas íntimas de Virginia teriam sido vazadas Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca está envolvida em mais uma polêmica, após conversas comprometedoras entre a empresária e Herbert Gomes teriam sido divulgadas após um homem invadir a conta da influencer no Instagram do ex-assessor e amigo íntimo de Virginia.

A informação foi divulgada pelo programa Melhor da Tarde, da Band. O suspeito teria invadido a rede social e tentado vender as informações das trocas de mensagens com a empresária a veículos de comunicação e páginas nas redes sociais.

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O invasor teria tido acesso a mais de 80 páginas de conversas sigilosas. Além disso, outros famosos estariam envolvidos no caso.