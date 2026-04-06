Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após tretas recentes, Zé Felipe manda recado para Virginia Fonseca; veja

Cantor publicou mensagem em homenagem ao aniversário da ex-mulher

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:31

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Ao que parece, o clima entre Zé Felipe e Virginia Fonseca é de paz. O cantor usou os Stories do Instagram na manhã desta segunda-feira (6) para enviar uma homenagem à ex-esposa, que está completando 27 anos.

"Vi, que Deus te abençoe, saúde, prosperidade, sabedoria e tudo de melhor. Conte sempre comigo, parabéns", escreveu ele, compartilhando um post da influenciadora em que ela aparece com os três filhos do ex-casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Mensagem de Zé Felipe para Virginia
Mensagem de Zé Felipe para Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

Os dois recentemente passaram por alguns atritos públicos. Na semana passada, o cantor reclamou publicamente sobre a "quebra da rotina" dos filhos, destacando a frequência irregular das crianças à escola devido às viagens da mãe. De acordo com Leo Dias, Maria Alice e Maria Flor frequentaram a escola apenas 12 dias durante todo o ano de 2026.

"Estou numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui sete dias, a gente vai estar juntinho e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina", declarou o cantor, completando: "'Ai, tive que viajar, vou levar professor’. Leva, quatro dias de viagem no máximo, depois volta pra rotina de novo. E é assim. Esse negócio de ficar quebrando rotina acabou. Assim vai ser".  A influenciadora se pronunciou em conversa com Leo Dias e garantiu que as herdeiras iriam voltar às aulas.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
1 de 18
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram

Outra treta aconteceu em março, quando Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe, apareceu maquiando Maria Flor de forma descontraída. Pouco depois, Virginia publicou um vídeo também maquiando a menina, e comentou: "Agora ela só quer que a mamãe maquie ela, né? Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar”, disse à pequena. “Só a mamãe agora”, respondeu Maria Flor.

Internautas logo interpretaram a fala como uma indireta para a cantora. No dia seguinte, o filho de Leonardo se pronunciou e comentou que, embora compreendesse o incômodo de Virginia, acreditava que a situação não deveria ter sido exposta publicamente nas redes sociais. Ele ainda pediu privacidade para resolver questões familiares.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Jonas Sulzbach se envolve em acidente de carro em São Paulo; saiba detalhes

Ex-BBB Jonas Sulzbach se envolve em acidente de carro em São Paulo; saiba detalhes

Imagem - Pai de Ana Paula Renault, de 96 anos, é internado às pressas na reta final do BBB 26

Pai de Ana Paula Renault, de 96 anos, é internado às pressas na reta final do BBB 26

Imagem - Cara fechada de Virginia em festa ocorre em meio a polêmica com irmão e curtida da mãe em post sobre traição de Vini Jr.

Cara fechada de Virginia em festa ocorre em meio a polêmica com irmão e curtida da mãe em post sobre traição de Vini Jr.

Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte