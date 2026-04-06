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Após tretas recentes, Zé Felipe manda recado para Virginia Fonseca; veja

Cantor publicou mensagem em homenagem ao aniversário da ex-mulher

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:31

Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Ao que parece, o clima entre Zé Felipe e Virginia Fonseca é de paz. O cantor usou os Stories do Instagram na manhã desta segunda-feira (6) para enviar uma homenagem à ex-esposa, que está completando 27 anos.

"Vi, que Deus te abençoe, saúde, prosperidade, sabedoria e tudo de melhor. Conte sempre comigo, parabéns", escreveu ele, compartilhando um post da influenciadora em que ela aparece com os três filhos do ex-casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Mensagem de Zé Felipe para Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

Os dois recentemente passaram por alguns atritos públicos. Na semana passada, o cantor reclamou publicamente sobre a "quebra da rotina" dos filhos, destacando a frequência irregular das crianças à escola devido às viagens da mãe. De acordo com Leo Dias, Maria Alice e Maria Flor frequentaram a escola apenas 12 dias durante todo o ano de 2026.

"Estou numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui sete dias, a gente vai estar juntinho e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina", declarou o cantor, completando: "'Ai, tive que viajar, vou levar professor’. Leva, quatro dias de viagem no máximo, depois volta pra rotina de novo. E é assim. Esse negócio de ficar quebrando rotina acabou. Assim vai ser". A influenciadora se pronunciou em conversa com Leo Dias e garantiu que as herdeiras iriam voltar às aulas.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Outra treta aconteceu em março, quando Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe, apareceu maquiando Maria Flor de forma descontraída. Pouco depois, Virginia publicou um vídeo também maquiando a menina, e comentou: "Agora ela só quer que a mamãe maquie ela, né? Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar”, disse à pequena. “Só a mamãe agora”, respondeu Maria Flor.