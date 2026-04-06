Vini Jr. abre álbum de fotos e se declara para Virginia em post de aniversário: 'Te amo'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:34
Nesta segunda-feira (6), a influenciadora Virginia Fonseca está completando 27 anos e ganhou uma homenagem de seu namorado, o jogador Vini Jr., postada diretamente em suas redes sociais.
Juntos há cerca de cinco meses, o jogador fez uma declaração com direito a um "Te amo" público, Vini postou uma sequência de momentos dos dois e um texto, exaltando a namorada.
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca
Na mensagem, o atleta destacou o lado multifacetado de Virginia, que equilibra a rotina de mãe, empresária e companheira. Com um toque de humor, ele desejou saúde para que ela continue cuidando de tudo, inclusive dele:
"Você merece as melhores coisas deste mundo. Especialmente saúde, para que possa cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua empresa e do Vini, né? Da melhor maneira que só você sabe fazer", brincou o jogador.
Vini ainda agradeceu pelos momentos de leveza e pelas risadas que os dois têm compartilhado, pedindo para que ela nunca perca sua essência. O post, claro, já acumula milhares de curtidas e comentários de fãs.