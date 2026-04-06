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Vini Jr. abre álbum de fotos e se declara para Virginia em post de aniversário: 'Te amo'

Influenciadora celebra 27 anos nesta segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:34

Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (6), a influenciadora Virginia Fonseca está completando 27 anos e ganhou uma homenagem de seu namorado, o jogador Vini Jr., postada diretamente em suas redes sociais.

Juntos há cerca de cinco meses, o jogador fez uma declaração com direito a um "Te amo" público, Vini postou uma sequência de momentos dos dois e um texto, exaltando a namorada.

Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca

Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Vini Jr. se declara no aniversário de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

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Na mensagem, o atleta destacou o lado multifacetado de Virginia, que equilibra a rotina de mãe, empresária e companheira. Com um toque de humor, ele desejou saúde para que ela continue cuidando de tudo, inclusive dele:

"Você merece as melhores coisas deste mundo. Especialmente saúde, para que possa cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua empresa e do Vini, né? Da melhor maneira que só você sabe fazer", brincou o jogador.

Vini ainda agradeceu pelos momentos de leveza e pelas risadas que os dois têm compartilhado, pedindo para que ela nunca perca sua essência. O post, claro, já acumula milhares de curtidas e comentários de fãs. 

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Aniversário Virginia Fonseca E Vini jr.

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