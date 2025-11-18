Cor e número da sorte de hoje (18 de novembro): um dia de ajustes, paciência e oportunidades discretas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:00
O dia nesta terça-feira, 18 de novembro, traz um clima de ajustes práticos e conversas que pedem tato. Algumas questões domésticas ou emocionais podem reaparecer, pedindo paciência, enquanto decisões profissionais e responsabilidades do dia exigem foco. Ainda assim, há espaço para fortalecer vínculos, retomar ritmo e organizar pendências com mais clareza. A cor e o número da sorte de cada signo ajudam a trazer direção, equilíbrio e leveza onde for necessário. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
A rotina pode correr bem no trabalho graças à cooperação, enquanto finanças começam a se estabilizar e pendências antigas ganham solução. Em casa, pequenas exigências podem pesar, mas apoio facilita tudo.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 22
Touro
Viagens ou deslocamentos podem render bons momentos se você permitir o improviso, mesmo com prazos apertados ao longo do dia. A fadiga pode aparecer, mas o descanso certo é suficiente para reequilibrar.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 18
Gêmeos
A estabilidade financeira aparece através de escolhas maduras, enquanto emoções no lar pedem calma antes de qualquer discussão. No trabalho, pausas ajudam a recuperar o ritmo.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 17
Câncer
Conexões familiares podem trazer conforto e clareza emocional. A vitalidade se mantém desde que você respeite seus limites, e novos aprendizados tendem a render entusiasmo.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 9
Leão
Gestos de irmãos ou pessoas próximas podem aquecer o dia. A estabilidade financeira se mantém e treinamentos ou especializações favorecem seu crescimento profissional.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Virgem
Revisar investimentos ajuda a reduzir riscos, enquanto reconhecimentos no trabalho elevam sua confiança. Em casa, a convivência tende a ser acolhedora e inspiradora.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 6
Libra
Lembranças e conversas familiares podem trazer reflexões boas. No entanto, seu corpo pede atenção extra para evitar incômodos leves ao longo do dia.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 1
Escorpião
Alguns atrasos financeiros podem frustrar, e discussões no ambiente doméstico podem ressurgir se você não moderar o tom. No trabalho, respostas ponderadas são fundamentais.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 5
Sagitário
O dia favorece organização financeira e boas ideias no trabalho, ainda que alguns entraves atrapalhem o andamento. Momentos espontâneos com família trazem leveza.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 4
Capricórnio
Questões ligadas ao lar podem andar devagar, mas tendem a trazer bons resultados mais à frente. Avaliar decisões profissionais com calma faz o cenário ficar mais claro.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 11
Aquário
Viagens ou deslocamentos fluem melhor com planejamento, enquanto o convívio doméstico pode ter ruídos que exigem conversas claras. A saúde responde bem aos seus cuidados.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Peixes
Opiniões divergentes em grupos podem testar sua paciência, mas sua sensibilidade ajuda a manter a harmonia. O trabalho avança através de habilidades digitais e organização.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 22