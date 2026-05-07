NOVELA DAS 7

‘Coração Acelerado’: Agrado recusa proposta de João Raul nesta quinta (7 de maio); confira resumo do capítulo

Novela das 7 é exibida por volta das 19h30

Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (7), Agrado (Isadora Cruz) afirma a João Raul (Filipe Bragança) que prefere não divulgar sua composição com ele. Zilá (Leandra Leal) volta ao normal e se incomoda ao lembrar de seu comportamento estranho. Tino (Victtor Hugo Maia) registra quando João Raul (Filipe Bragança) deixa a mansão de Agrado (Isadora Cruz).

Valéria pede uma nova chance para conviver com Eduarda (Gabz). Naiane (Isabelle Drummond) questiona por que João Raul (Filipe Bragança) procurou Agrado (Isadora Cruz). Os Amaral elogiam o vídeo de Gael (André Luiz Frambach) sobre consumo consciente.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Zilá (Leandra Leal) se irrita ao saber que Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pediu a demissão de Palhares (Gabriel Godoy) da rádio. Zuzu (Elisa Lucinda) descobre que foi Zilá (Leandra Leal) quem inventou que Janete (Letícia Spiller) roubou o anel de Branca no passado. Janete (Letícia Spiller) procura Zilá (Leandra Leal).