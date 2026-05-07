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‘Coração Acelerado’: Agrado recusa proposta de João Raul nesta quinta (7 de maio); confira resumo do capítulo

Novela das 7 é exibida por volta das 19h30

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (7), Agrado (Isadora Cruz) afirma a João Raul (Filipe Bragança) que prefere não divulgar sua composição com ele. Zilá (Leandra Leal) volta ao normal e se incomoda ao lembrar de seu comportamento estranho. Tino (Victtor Hugo Maia) registra quando João Raul (Filipe Bragança) deixa a mansão de Agrado (Isadora Cruz).

Valéria pede uma nova chance para conviver com Eduarda (Gabz). Naiane (Isabelle Drummond) questiona por que João Raul (Filipe Bragança) procurou Agrado (Isadora Cruz). Os Amaral elogiam o vídeo de Gael (André Luiz Frambach) sobre consumo consciente.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Zilá (Leandra Leal) se irrita ao saber que Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pediu a demissão de Palhares (Gabriel Godoy) da rádio. Zuzu (Elisa Lucinda) descobre que foi Zilá (Leandra Leal) quem inventou que Janete (Letícia Spiller) roubou o anel de Branca no passado. Janete (Letícia Spiller) procura Zilá (Leandra Leal).

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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