NOVELA DAS 7

Coração Acelerado tem acerto de contas, descobertas e pistas para revelações neste sábado (25 de abril)

Novela das 7 entra em novo ciclo de acontecimentos neste sábado

Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06:30

Leandro encontra objeto suspeito em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado” neste sábado (25), Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) falam sobre o excesso de trabalho, pensando em outra pessoa para cuidar do Marias do Caturama. Zilá (Leandra Leal) manipula Naiane (Isabelle Drummond) sobre a crise em seu casamento.

Luan (Lucas Wickhaus) nota o incômodo de Eduarda (Gabz) ao ver Leandro (David Junior) e Agrado (Isadora Cruz) juntos. Um homem acusa Palhares (Gabriel Godoy) de envolvimento com sua mulher. Leandro (David Junior) flagra um homem mexendo em seus pertences, e persegue o invasor pela rua. Leandro ainda encontra um microfone escondido em seu quarto.

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