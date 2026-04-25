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Coração Acelerado tem acerto de contas, descobertas e pistas para revelações neste sábado (25 de abril)

Novela das 7 entra em novo ciclo de acontecimentos neste sábado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06:30

Leandro encontra objeto suspeito em 'Coração Acelerado'
Leandro encontra objeto suspeito em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado” neste sábado (25), Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) falam sobre o excesso de trabalho, pensando em outra pessoa para cuidar do Marias do Caturama. Zilá (Leandra Leal) manipula Naiane (Isabelle Drummond) sobre a crise em seu casamento.

Luan (Lucas Wickhaus) nota o incômodo de Eduarda (Gabz) ao ver Leandro (David Junior) e Agrado (Isadora Cruz) juntos. Um homem acusa Palhares (Gabriel Godoy) de envolvimento com sua mulher. Leandro (David Junior) flagra um homem mexendo em seus pertences, e persegue o invasor pela rua. Leandro ainda encontra um microfone escondido em seu quarto.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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