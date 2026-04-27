CORRIDA

Corrida dos Smurfs chega a Salvador com provas para adultos, crianças e pets

Corrida promove estilo de vida saudável em ambiente descontraído e lúdico



Alô Alô Bahia

Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:17

Corrida acontece em agosto Crédito: Divulgação

No dia 30 de agosto, Salvador receberá uma corrida temática inspirada nos personagens Smurf. A Smurfs Run acontecerá no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping, das 6h às 10h, com inscrições abertas até o dia 10 de agosto ou enquanto houver vagas.

O evento aposta em um formato inclusivo, com percursos para diferentes públicos. Entre as opções estão a corrida adulta de 5 km, com cronometragem, provas infantis com distâncias entre 50 e 500 metros e categorias em duplas e trios, que combinam adultos e crianças.

Smurfs Run 1 de 7

Um dos destaques é a Dog Run, com percurso participativo de 1,5 km voltado para quem deseja correr ao lado dos pets.

Além das provas, a estrutura inclui arena infantil, atividades recreativas, oficinas de arte, pintura facial temática e presença dos personagens para fotos. O evento também contará com serviços como hidratação, lanches, ambulância, banheiros e guarda-volumes.