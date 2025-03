DIAGNÓSTICO

José de Abreu revela doença durante gravação de novela: 'Daremos conta do recado'

Ator usou redes sociais nesta segunda (24) para atualizar os fãs

Nesta segunda-feira (24), o ator José de Abreu usou as redes sociais para falar sobre um assunto delicado. Aos 78 anos, o artista revelou que está enfrentando um quadro de sinusite recorrente, que evoluiu para uma pneumonia. José, que interpreta Rodolfo na novela ‘Volta por Cima’, afirmou que, mesmo com diagnóstico, seguirá com os trabalhos na reta final da trama da TV Globo. >